У Львові чоловік на переході збив дітей і навідріз відмовився від однієї перевірки

У Львові іномарка на переході збила хлопчиків / Скріншот

У Львові у п'ятницю ввечері, 27 травня, водій за кермом авто Mitsubishi на вул. Лінкольна на пішохідному переході збив двох хлопчиків.

У результаті ДТП у Львові постраждали діти у віці 10 та 11 років, повідомляє Варта 1 з посиланням на відомості свого очільника – депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича.

За його відомостями, одного потерпілого забрала машина швидкої допомоги, а ще одному хлопчикові медики надавали допомогу на місці події.

Водія, який збив дітей на переході, затримали правоохоронці.

За кермом іномарки перебував 37-річний чоловік, в його крові не знайшли алкоголь, а від перевірки на наркотичне сп'яніння він навідріз відмовився, йдеться на tsn.ua.

Медики поділилися, що хлопчики дивом майже не постраждали. "В одного – забійні садна голови та підборіддя, в іншого – поперекової області", – поділилися медпрацівники.

У Мережі опубліковано відеоролик, на якому зазнято момент аварії у Львові.

На відео видно, що діти почали йти по пішохідному переходу, і їх пропустила одна машина. Потім хлопчики побігли, і у цей час на перехід вискочило інше авто.

Примітно, що іномарка навіть не пригальмувала перед переходом. На ролику видно, як машина збила дітей, і їх розкидало у різні боки.

ДТП у Львові на Лінкольна – опубліковано відео

Нагадаємо, в Україні передбачено покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, – це ст. 286 Кримінального кодексу.

Покарання залежить від того, які пошкодження було нанесено у результаті аварії. Мінімальне покарання за такою статтею – штраф, а максимальне – 12 років в'язниці.