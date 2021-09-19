Діти будуть потім: через пандемію коронавірусу українці відкладають поповнення в родині

Діти будуть колись потім: через пандемію коронавірусу українці відкладають поповнення в родині / Pixabay

В Україні через коронавірус знизилася народжуваність дітей - громадяни відкладають поповнення в родині на потім, коли про пандемію залишаться тільки спогади. Зокрема, тільки в Києві за сім місяців 2021 року народилося на тисячу дітей менше, ніж за такий же період у 2020 році.

Як йдеться в сюжеті ТСН, число вагітних цього року теж зменшилося. Причина банальна - через пандемію коронавірусу нестабільно з роботою. Крім того, багатьох лякає хвороба COVID-19.

Хоча на початку пандемії, від якої всі вимушено сиділи вдома на карантині, соціологи прогнозували, що буде сплеск народжуваності. Але бебі-буму немає, все сталося навпаки: пари стали відкладати народження дитини на майбутнє.

Відзначається, що в Україні вже не перший рік падає народжуваність, але в період пандемії вона почала падати дуже стрімко.

Тільки в Києві за сім місяців минулого року було 16 000 пологів, а за такий же період цього року — на тисячу менше. Якщо тенденція збережеться, то до кінця 2021 року будемо мати черговий антирекорд з народжуваності.

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Раніше йшлося про те, що деякі українки сидять в декреті десятки років. Зокрема, у селах Рокитнівського району Рівненської області є жінки, які проводять у декретній відпустці 30 років, і там нікого не дивує сім'я, в якій понад 10 дітей.