Діти грали в гестапо: у Кременчуці малюки на дитячому майданчику зробили свастику

У Кременчуці малюки на дитячому майданчику зробили свастику / t.me/h_kremenchug

На засіданні виконавчого комітету міськради Кременчука мер міста Віталій Малецький показав свіжу фотографію одного з дитячих майданчиків на вулиці Республіканській, де, мовляв місцеві діти виклали з плиток нацистський символ-свастику. Фото опублікував Telegram-канал Х_Кременчуг.

"Це діти виклали, поперевертавши плитку. Треба визначити балансоутримувача цієї території. Давайте закріпимо цю територію за комунальним підприємством"Благоустрій"". І прошу сьогодні "Благоустрій" відпрацювати там", - сказав він.

Мер Малецький додав, що проблема не тільки у своєрідній творчості, поруч з майданчиком росте безліч кущів амброзії висотою більше метра.

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Нагадаємо, раніше в Кременчуці стався жахливий інцидент в магазині декоративної косметики і побутової хімії – чоловік підпалив колишню дружину, яка працювала продавцем.

Жінку зловмисник облив легкозаймистою рідиною, а потім підніс до неї джерело вогню. Вона отримала тілесні ушкодження не сумісні з життям і померла на місці.