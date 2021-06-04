Діти непритомніли: у Львові попрощалися з 12-річною жертвою селфі біля водоспаду / Фото Мирослава Бзікадзе

У Львові проводили в останню путь 12-річного Артема Прадіда-Янчака - учня, який загинув під час шкільної екскурсії до водоспаду в с. Кам'янка. Школяр помер на другий день після свого дня народження: 12 років йому виповнилося тільки 1 червня.

Відспівали хлопчика в храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, на вулиці Пасічній у Львові, пише УНІАН. На церемонію прийшли всі, хто знав Артема: його сім'я, вчителі та однокласники, небайдужі жителі.

Кілька однокласників Артема знепритомніли в церкві, одній з дівчаток навіть довелося викликати "швидку". Решту дітей вдалося відкачати на місці: відпоїти водою і дати понюхати нашатир.

Сім'я Артема - його батьки і сестричка – переживали своє горе тихо, тільки багато плакали. А мама хлопчика притискала до грудей м'яку іграшку - ймовірно, вона була улюбленою іграшкою її хлопчика.

Нагадаємо, 2 червня у Стрийському районі Львівської області під час екскурсії в село Кам'янка учень 6 класу однієї зі шкіл Львова – 12-річний хлопчик, зірвався у водоспад.

Дитина впала, опинилася під водою і зачепилася за дерево. Хлопчика витягли рятувальники й передали медпрацівники. Лікарі констатували смерть школяра. Загиблий – житель Львова, 2009 року народження.

ЗМІ дізналися, що школяр зірвався у водоспад після, як хотів зробити селфі.

В екскурсії брали участь понад 40 львівських школярів, їх супроводжували п'ятеро дорослих – троє вчителів та двоє батьків. Одна з вчительок після трагедії отримала серцевий напад.

Довідка. Кам'янський водоспад розташовується на території національного природного парку Сколівські Бескиди. Водоспад знаходиться між селами Кам'янка та Дубина. Висота водоспаду близько семи метрів.

Національний парк Сколівські Бескиди знаходиться в підпорядкуванні Держагентства лісового господарства.