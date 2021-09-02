Діти отримують опіки рота і стравоходу: в TikTok набирає популярності новий небезпечний челендж

Діти страждають через "пуд-челлендж " у TikTok / ua.depositphotos.com

У популярній серед дітей та підлітків соцмережі TikTok з'явився новий небезпечний челлендж. Його суть полягає в тому, щоби з'їсти подушечку з гелем для прання на камеру. В результаті діти опиняються в лікарні з важкими опіками.

"Пуд-челлендж" був популярний в TikTok ще в 2018 році. Потім тренд пройшов, але тепер він знову повертається. Як свідчить статистика, опублікована на сторінці Всеукраїнського Союзу парамедиків, щомісяця в лікарню потрапляють 15-20 дітей, які на камеру ковтають капсули з миючими засобами, йдеться в програмі Сніданок з 1+1.

Дітей госпіталізують з опіками ротової порожнини, стравоходу, шлунково-кишкового тракту. Наслідки для здоров'я жахливі. Як розповів голова Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус, обпалений стравохід набрякає, а коли заживає, то стає набагато вужчим, і людина потім не зможе нормально їсти.

Під час перших симптомів, які можуть проявлятися як печія, потрібно їхати в найближчу лікарню, а не намагатися промити шлунок самостійно. Не помітити недобре неможливо - біль дуже сильний, тому діти не можуть приховати того, що зробили.

Сімейний психолог Анастасія Тарасова порадила батькам будувати довірчі стосунки з дітьми. В цьому випадку є шанс не допустити їхньої участі в таких челленджах.

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"Ніколи в світі дитина не зробить шкоди. Вона робить тому, що це хайп: її покажуть по телевізору, її покажуть всі однолітки і скажуть: "Вааау". Дитина говорить іншими словами: "Зверніть увагу", - пояснила Тарасова.

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Як повідомляв Главред, у Києві діти запустили в TikTok новий небезпечний челлендж, який тягне на статтю Кримінального кодексу України. Неповнолітні крадуть ковпачки з логотипами з коліс автомобілів і хваляться цим у соцмережі.