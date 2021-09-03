"Діткам нема чим витирати ротики": у львівському дитсадку спалахнув скандал через побори і булінг

У садочку Львова беруть гроші за все / УНІАН

У Львові батьки дітей скаржаться в соцмережах на те, що керівництво дитсадка збирає "добровільні внески" на все: засоби гігієни, побутову хімію, канцтовари, чистку килимів, подарунки дітям і вихователям в дні народження і свята, на ремонти та інше.

Про ситуацію розповіла мама дитини, яка відвідує садочок №184 "Лісова Казка". За її словами, незгодних батьків зі здачею коштів в державні дитячі садки, інші ж батьки і працівники дошкільних установ починають труїти.

"Регулярно по 300-500 грн. Діти ще далеко не студенти –, а вже потрібно здати, зокрема і на методички ", – пише львів'янка в спільноті "Батьки SOS" в Facebook. Зі слів жінки, часто підтримують такі побори і "приборкання незгідних" батьків самі ж працівники дошкільних навчальних закладів.

Жінка також виклала скріни листування в чаті між вихователем і батьками про такі внески і закликала відреагувати менеджмент Управління освіти Львівської міської ради, мера Львова, освітнього омбудсмена, і чиновників Міносвіти на подібні "механізми цькування і хамство у закладі проти тих, хто не хоче бути "благодійником".

Фото: скрін листування / facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS

Фото: скрін листування / facebook.com/groups / БАТЬКИ SOS

Раніше повідомлялося, що в одному з дитячих садків міста Запоріжжя вихователі знущалися з дітей і змушували вихованців носити "антіковідні намиста" з часником. Люди жартують, що, можливо, в садку навала вампірів.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині потрапив у скандал дитячий садок "Малюк". Мама дитини, яка тільки прийшла в дошкільний заклад вперше, заявила про цькування і вимагання грошей з боку виховательок.