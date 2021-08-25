Дівчинка, яка зворушила своєю піснею Зеленського до сліз: стало відомо, хто ця маленька зірка

Єсенія Селезньова / ТСН

Напередодні Дня Незалежності України, 24 серпня, відбувся театралізований перформанс "ДНК", який зворушив багатьох і навіть президента країни Володимира Зеленського.

Героїнею ролика стала дівчинка-Україна, яка крім зворушливого відео, заспівала пісню на параді стоячи в центрі жовто-блакитної квітки.

В програмі Сніданок з 1+1 з'ясували, хто ж насправді ця мила Українка, яка змусила Зеленського плакати.

Виявилося, що в центрі уваги всієї країни стала десятирічна Єсенія Селезньова. Маленька актриса раніше озвучила українську Машу з культового мультфільму.

Вона, уособлюючи образ України, в черговий раз нагадала народу, що пережила країна від заснування Києва і досі. Дівчинка спускалася по вулиці Інститутській на Майдан Незалежності, а потім по Хрещатику бігла назустріч військовим, які її обіймали.

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Єсенія виступила сольно і виконала легендарний хіт Тараса Петриненка "Україна". А також разом з балетом виступила на головному концерті до 30-річчя Незалежності на стадіоні "Олімпійський".

Також відомо, що вона була учасницею " Голос. Діти", активно займається танцями і грає в театрі і озвучила "Бейбі Бос-2", "Маша і Ведмідь" і "Лука".

Нагадаємо, український військовий оригінально попросив руки своїй дівчині, яка виявилася його колегою. Він зробив їй пропозицію прямо під час репетиції військового параду до Дня Незалежності на Хрещатику.

30-річчя Незалежності України: як пройшло торжество

В Україні до 30-ї річниці Дня Незалежності відбувся потрійний парад - на Хрещатику в Києві, на річці Дніпро в столиці, а також в Одесі.

Загалом, до урочистих заходів 24 серпня 2021 року було залучено понад 5 тис.військових та представників оборонного сектору, також учасників бойових дій.

Крім того, в параді взяли участь 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.