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"Дівчинка в лікарні при смерті": у Запоріжжі п'яний водій збив цілу сім'ю

30 серпня 2021, 16:38

У крові водія японського автомобіля Honda Accord медики виявили 1,6 проміле алкоголю. Відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

ДТП
У Запоріжжі п'яний водій збив цілу сім'ю / Нацполіція по Запорізькій області

П'ятирічна дівчинка і її батьки серйозно травмовані в автомобільній аварії, яке сталося в Запоріжжі на Хортиці. Про це повідомляється на сайті главку Національної поліції.

Повідомляється, що відпочиваюча на острові сім'я опинилася під колесами автомобіля, яким керував нетверезий водій.

Як встановили поліцейські, 49 ‒ річний водій автомобіля японського виробництва Honda Accord на дорозі між кафе "Козацьке подвір'я" та будинком відпочинку "Пектораль" не дотримуючись швидкісного режиму, скоїв наїзд на пішоходів-28-річну жінку, 35-річного чоловіка та 5-річну доньку.

Всіх постраждалих доставили в лікарню. У дитини діагностували політравму. Медики оцінюють її стан дівчинки як важкий.

У крові водія виявили 1,6 проміле алкоголю. За вчинення тяжкого правопорушення чоловіка затримано за статтею 208 КК України. Відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше в Житомирській області правоохоронці затримали 31-річного водія автомобіля Peugeot 207, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на 8-річного хлопчика та втік з місця події.

До того, наприкінці травня у Вінниці 43-річна водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збила на тротуарі 13-річного Андрія Тарасюка. Автомобіль летів на швидкості і не вписався в поворот. Спочатку позашляховик протаранив бетонний паркан, а потім його відкинуло на хлопця. Головою хлопчик наколовся на металевий штир.

Жінка була дуже п'яна і ледь трималася на ногах. Вміст алкоголю в її крові в 16 разів перевищував допустимий рівень.

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