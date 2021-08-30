"Дівчина з собачкою з Уханя" і топ-чиновник зіграли шикарне весілля

Дівчинка з собачкою з Уханя вийшла за чоловік

Анастасія Зінченко і голова міграційної служби Максим Соколюк зіграли пишне весілля 29 серпня.

Настя - та самадівчина з китайського Уханю, яка застрягла в країні на самому початку пандемії через свою маленьку собачку. Її чоловіком став Максим Соколюк - голова Державної міграційної служби.

Фотографії із урочистого заходу Анастасія Зінченко показала на своїй сторінці в Instagram.

Офіційно пара розписалася ще в лютому 2021 року, але урочистий захід молодята перенесли на літо. Дату вони обрали заздалегідь, ще восени. І у зв'язку з цією подією пара зробила собі однакові татуювання на руках.

А 29 серпня Анастасія Зінченко і Максим Соколюк зіграли весілля в ресторані Zafferano під Києвом.

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"Приймаємо привітання. 29.08.2021", - написала Анастасія на своїй сторінці.

Наречена була в білій сукні з прозорими рукавами і невеликим шлейфом, а наречений – в світло-сірому костюмі.

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Нагадаємо, Анастасія Зінченко прославилася в лютому 2020-го після того, як відмовилася повертатися в Україну з охопленого коронавірусом Уханя без своєї собаки-щпіца на прізвисько Мішель.

Максим Соколюк говорив, що познайомився з дівчиною, коли потрібно було вирішити питання з її поверненням на батьківщину. Чиновник зазначив, що ділове спілкування з часом перейшло в особисте.

У декларації Соколюка за 2019 рік говорилося, що він одружений на Юлії Соколюк і має сина і дочку. У вересні 2020 року чиновник написав, що подав на розлучення в квітні і з серпня вже не перебуває в шлюбі.

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк у суботу, 20 лютого, поділився, що взяв у дружини Анастасію Зінченко, яка в 2020 році стала відома в Україні як "дівчина з собачкою з Уханя".