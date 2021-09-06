Дівчина влаштувала стрілянину з арбалета в полтавській школі: є поранені

Затримана дівчина вчилася в цій школі до 4-го класу / фото: колаж Глареда

Вранці 6 вересня у школі №11 міста Полтави дівчина 2002 року народження поранила двох вчителів з арбалета. Інформацію про подію правоохоронці отримали близько 10:00.

За попередніми даними, невідома зайшла на територію школи та вистрілила з арбалета. Правоохоронці вже встановили особу зловмисниці - це місцева жителька, повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

"Зараз вона дає свідчення слідчим. Обставини та мотиви дій фігурантки з'ясовуються", – заявили в поліції.

В якому стані перебувають педагоги, в повідомленні не сказано.

читайте такожПід Києвом в результаті стрілянини на вулиці є поранені, спливла несподівана версія розборокЗа інформацією місцевих ЗМІ, зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом замаху на вбивство.

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Відомо, що затримана дівчина вчилася в цій школі до 4-го класу. Під час затримання у неї були порізані руки.

Раніше Главред писав, що в Харкові школяр опублікував у сервісі ТікТок відео , в якому повідомив, що в обласному центрі буде такий же інцидент, як в російському місті Казань.

Хлопець стверджував, що за допомогою відео з погрозами хотів стати популярнішим в сервісі – роздобути нових підписників та лайки.