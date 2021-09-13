Дев'ятирічний українець віджався 1001 раз і встановив рекорд

Артем Захаров потрапив до Книги рекордів України/ Фото iz.com.ua

Дев'ятирічний українець із села Семенівка Мелітопольського району встановив рекорд за кількістю віджимань - Артем Захаров віджався 1001 раз. Попередній рекорд серед його однолітків становив лише 400 віджимань.

Рекорд був встановлений 11 вересня в рамках Дня фізичної культури і спорту в Мелітополі, передає iz.com.ua. Тепер ім'я Артема буде в Книзі рекордів України.

"Є новий всеукраїнський рекорд: виконання вправи" згинання / розгинання рук в упорі лежачи (віджимання)", кількість повторень 1001 разів", - повідомив представник Книги рекордів України Микита Семенов.

Тренер юного рекордсмена розповів, що в 2019 році Артем міг віджатися 220 разів. Вже в нинішньому році на турнірі поколінь хлопчик зробив максимальну кількість повторень - 414 разів, і ось тепер в два з половиною рази перевершив сам себе.

Реклама

У свою чергу Артем зізнався, що йому було складно домогтися рекорду.

"Радий, що все вийшло, але було складно віджиматися з самого початку, дуже втомився", - зізнався юний рекордсмен.

Артем Захаров віджався 1001 раз / Фото iz.com.ua

Зінченко зазначив, що його вихованець проявив силу свого характеру.

"Вдома було простіше віджиматися, а тут люди, треба було подолати хвилювання. І майже одразу сьогодні у Артема почало зводити пальці на руках, після сотні повторень, якщо чесно, думав, що все, кінець. Але він зміг перебороти себе, коли дійшов до 500, зрозумів, що буде боротьба, так і вийшло, на характері Артем зробив максимум", - зазначив тренер.

Як повідомляв Главред, у Львові швейцар у ресторані сказав гасло "Слава Україні! Героям слава" 1,2 млн разів і потрапив до Книги рекордів України.