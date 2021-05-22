Дичина в центрі Києва: хлопець надзюрив у фонтан на очах у перехожих

У центрі Києва хлопець відзначився хамською поведінкою / Reuters

У центрі Києва на Майдані Незалежності молодий чоловік надзюрив в один з фонтанів.

Відео очевидців опублікував ресурс Київ Оперативний.

Зазначимо, що молодий чоловік не звертав уваги на перехожих, які стали свідками його вчинку.

При цьому на зауваження людей молодий чоловік не реагував, продовжуючи робити свою справу.

"Схоже, що серед молоді в Києві відбувається якийсь "челендж" на найбезглуздіший вчинок. Ну, як це можна пояснити?",- йдеться у підписі до опублікованого відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Львівській міськраді лідер протестуючих стоматологів, заступник голови 3-ї міської стоматологічної поліклініки Ірина Шишковська справила малу нужду прямо в графин у холі сесійної зали ратуші.

Інцидент стався коли близько 20 співробітників двох комунальних поліклінік захопили сесійну залу Львівської міськради. Вони вимагали виплати боргів із зарплати.