Дичина в Запоріжжі: зграя собак на смерть загризла жінку прямо на вулиці

Постраждала померла в кареті швидкої / Фейсбук т. Бикової

У Запоріжжі 57-річна жінка померла після нападу бездомного собаки на вулиці.

Загибла спливла кров'ю після того, як тварина перекусила їй артерію на нозі, повідомляє прес-служба Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася вчора, 2 серпня, о 20:30 у Запоріжжі. До поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої, що після укусів бездомного собаки померла 57-річна жінка.

Напад на перехожу стався на вулиці Куликівська. Собака прокусила артерію на нозі.

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Очевидці викликали швидку. Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати в кареті швидкої допомоги.

"Інформація про дану подію внесена в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка",-прокоментувала прес-секретар поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Подія трапилася у Шевченківському районі на вулиці Куликівській. Місцеву жительку на смерть загризли бродячі собаки, повідомила в Facebook сусідка загиблої Тетяна Бикова, зграя напала на жінку у дворі, коли та вигулювали свого собаку.

/ Фейсбук Т. Бикової

У коментарях до посту Тетяни Бикової Запорожці пишуть, що бродячі собаки вже давно докучали жителям району, але зробити з ними нічого не могли. Тварин у дворі регулярно підгодовували, тому вони відчували себе тут вільно.

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