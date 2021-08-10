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"Дика потворність": Фаріон назвала Магучіх "біосміттям" і зажадала повернути її олімпійську медаль

10 серпня 2021, 11:23

Ярослава Магучіх продемонструвала колабораціонізм, впевнена Ірина Фаріон.

Фаріон
Ірина Фаріон / УНІАН

Фотографія української легкоатлетки Ярослави Магучих з російською спортсменкою Марією Ласицкене є проявом "аморальності і дикості", заявила колишня нардеп від Свободи Ірина Фаріон.

"Спорт, як і релігія, як будь-яка інша сфера життєдіяльності, політична. І те, що зробила ця спортсменка – вона на весь світ заявила, що ми один народ, підтвердила тезу Путіна. Я б повернула нагороду цього біологічного сміття назад. Тому що, як говорив великий Аристотель - "Якщо ти не поважаєш батьків своїх, то нічого не доводь, просто карай", - сказала вона в ефірі телеканалу НТА.

Екс-нардеп також запропонувала Національному олімпійському комітету України віддати назад медаль, завойовану Магучіх

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Вона підкреслила, що своєю "аморальною витівкою" Магучіх показала всьому світу колабораціонізм, все ще процвітаючий в Україні.

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"Це публічна демонстрація колабораціонізму. Це ще одне свідчення нічого того, що тіло без ідеї не варто, це просто сміття. І ця людина це сміття тоді, коли нам стріляють в обличчя, коли нас вбивають. Я публічно звертаюся до неї - якби ти, баба, мала дитину, і його вбили б, ти б обіймалася з вбивцею? Це, з одного боку, зі сфери самого дикої потворності. А з іншого боку, це підтверджує панування глобальної ідеології лібералізму, де абсолютно розмита мораль, де немає тих рубіконів у відносинах з людьми", – додала Фаріон.

Раніше повідомлялося про те, що Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо.

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Магучіх і Ласіцкене обіймалися після закінчення змагань, а також разом позували для фотографів.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метра.

Ірина Фаріон Олімпіада-2020 новини України
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