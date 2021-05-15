Дипломат назвав головну мету РФ на Донбасі та пояснив хитрий хід Кремля

Костянтин Грищенко оцінив заяви з Кремля / Фото Reuters

У 2014 році Росія порушила серйозні міжнародні документи, що підтверджують абсолютну гарантію з боку РФ територіальної цілісності і суверенітету України, заявив колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

Як підкреслив він в інтерв'ю Апострофу, після цього не можна довіряти ніяким заявам з Москви.

Коментуючи ймовірність приєднання до РФ окупованих територій Донбасу він сказав: "Найбільш поширене тлумачення того, що планує Росія - це якраз використання цих регіонів для того, щоб впливати на політику України в цілому. Для того, щоб мати через ці території право вето на зовнішньополітичні кроки України і навіть на внутрішньополітичні певні дії Києва".

Оцінюючи заяви Кремля про те, що РФ не планує приєднувати окуповані території України, Грищенко додав, що Москва може реалізувати такий план, тому довіряти заявам з Кремля було б наївним.

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