Дипломат назвав головну мету РФ на Донбасі та пояснив хитрий хід Кремля

Костянтин Грищенко оцінив ймовірність приєднання до РФ окупованих територій Донбасу.
У 2014 році Росія порушила серйозні міжнародні документи, що підтверджують абсолютну гарантію з боку РФ територіальної цілісності і суверенітету України, заявив колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.
Як підкреслив він в інтерв'ю Апострофу, після цього не можна довіряти ніяким заявам з Москви.
Коментуючи ймовірність приєднання до РФ окупованих територій Донбасу він сказав: "Найбільш поширене тлумачення того, що планує Росія - це якраз використання цих регіонів для того, щоб впливати на політику України в цілому. Для того, щоб мати через ці території право вето на зовнішньополітичні кроки України і навіть на внутрішньополітичні певні дії Києва".
Оцінюючи заяви Кремля про те, що РФ не планує приєднувати окуповані території України, Грищенко додав, що Москва може реалізувати такий план, тому довіряти заявам з Кремля було б наївним.
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Нові звинувачення Путіна на адресу України:
- Раніше Путін прокоментував кримінальну справу проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука.
- В ході засідання Радбезу РФ він нагадав про те, що Медведчук активно працював з російською стороною.
- На його думку, Україну перетворюють на антипод Росії.
- "В якусь анти-Росію, в якийсь майданчик, з території якої ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати вимагають особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації новини", - вирішив господар Кремля.