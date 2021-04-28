Дипломат розкрив подробиці про можливу зустріч Зеленського і Путіна у Ватикані

Можлива зустріч Зеленського і Путіна у Ватикані / УНІАН

Український дипломат Валерій Чалий розповів, що представники президента України Володимира Зеленського ще в жовтні минулого року обговорювали з Ватиканом можливість провести там зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я знаю, що такі дискусії велися представниками президента України, Андрієм Єрмаком. У жовтні минулого року була закрита зустріч, де були присутні не тільки співробітники українського посольства при Святому престолі, а й перекладачі. Це була зустріч з секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном, який є впливовою особою і може порадити Папі Франциску піти на такий крок. З того часу ніякої інформації не було", - повідомив дипломат, передає Україна 24.

Чалий припустив, що "заява президента базується вже на домовленостях".

"Не хотілося б, щоб у Ватикані про це "раптово дізналися", як сьогодні прокоментував прессекретар російського президента Пєсков. Потрібно, щоб такі речі були готові перед заявами", - заявив він.

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При цьому Чалий зазначив, що Україна давно не має свого посла при Святому Престолі, тому забезпечення дипломатичної підтримки такої зустрічі може стати проблемою.

"Теоретично це можливо, але виникає питання - а навіщо? Місце - це другорядне питання, головне - чи готова Україна?",- додав дипломат.

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