Дипломат розкрив подробиці про можливу зустріч Зеленського і Путіна у Ватикані

Українська сторона давно розглядає Ватикан як можливий майданчик для переговорів.
Український дипломат Валерій Чалий розповів, що представники президента України Володимира Зеленського ще в жовтні минулого року обговорювали з Ватиканом можливість провести там зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Я знаю, що такі дискусії велися представниками президента України, Андрієм Єрмаком. У жовтні минулого року була закрита зустріч, де були присутні не тільки співробітники українського посольства при Святому престолі, а й перекладачі. Це була зустріч з секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном, який є впливовою особою і може порадити Папі Франциску піти на такий крок. З того часу ніякої інформації не було", - повідомив дипломат, передає Україна 24.
Чалий припустив, що "заява президента базується вже на домовленостях".
"Не хотілося б, щоб у Ватикані про це "раптово дізналися", як сьогодні прокоментував прессекретар російського президента Пєсков. Потрібно, щоб такі речі були готові перед заявами", - заявив він.
читайте такожУ Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися у Ватикані
При цьому Чалий зазначив, що Україна давно не має свого посла при Святому Престолі, тому забезпечення дипломатичної підтримки такої зустрічі може стати проблемою.
"Теоретично це можливо, але виникає питання - а навіщо? Місце - це другорядне питання, головне - чи готова Україна?",- додав дипломат.
Переговори Зеленського і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним. Трохи пізніше в той же день прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поки немає деталей зустрічі.