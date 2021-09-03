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Директор ліцею назвав жінку "затичкою", а дітей порівняв з товарами: на Буковині спалахнув скандал

3 вересня 2021, 14:46

Керівник навчального закладу та місцеві жителі обмінялися взаємними звинуваченнями.

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У Чернівецькій області виник скандал між мешканкою села Михайлівка та директором місцевого ліцею / скріншот з відео

У Чернівецькій області розгорівся скандал між мешканкою села Михайлівка та директором місцевого ліцею. Жінка поскаржилася в поліцію на директора навчального закладу за те, що він на зборах назвав всю громаду "затичками".

Інцидент стався 29 серпня. Під час зборів обговорювали питання, що стосуються місцевої школи. Там після реорганізації замість дев'яти класів залишилися тільки чотири початкових, пише Molbuk.

З чого почався скандал

На захід запросили керівника навчального закладу, який після реорганізації відвідують старшокласники з Михайлівки. За словами 42-річної місцевої жительки Домініки Полянської, люди проти того, щоб їхні діти замість школи ходили в ліцей. Також вона звинуватила в закритті старших класів директора ліцею. Більше того, жінка зазначила, що він порівнював учнів з товаром.

"Він закрив нашу школу. А те приміщення, де навчалися старші класи - вже на щось "помічене". Воно ж в нормальному стані! А він прийшов до нас нахабно і сказав:" Так і так, ваші діти будуть вчитися в Глибоці", — розповіла жінка.

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Під час розмови директор ліцею Дмитро Глобак назвав Домініку Полянську "затичкою", а їх словесна перепалка потрапила на відео.

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Жінка зажадала вибачень, але так і не отримала. Керівник навчального закладу пояснив свій вчинок.

"Коли я намагався відповісти на їхні запитання, це обличчя мене перебивала, вигукувала і все коментувала. Мені не давали можливості сформулювати пропозиції і постійно кидали якісь репліки, вигуки, крики, шум. Я сказав цій жінці, що вона поводиться як затичка", - зазначив Глобак.

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Збори в Чернівецькій області пішли не по плану / скріншот з відео

Також директор ліцею розповів, що не бачить у своєму висловлюванні нічого поганого.

"Якщо відкрити український словник або Вікіпедію, то воно трактується наступним чином: це пробка, або якась певна кількість речовини, яка заважає надходженню чогось. Я в цьому слові не бачу нічого образливого ", — заявив Глобак в коментарі журналістам, і додав, що не хотів образити жінку.

У підсумку Домініка Полянська написала заяву в поліцію, а Дмитро Глобак звинуватив місцевих жителів у підготовленій атаці в свій бік.

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Автор: Сергій Кущ
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скандал Буковина
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