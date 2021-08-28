Довгий шлейф кримінальних історій: бабусю закатованої дитини в Черкасах оголошували в розшук

Вікторія Лясова неодноразово вдавалася до насильства / Обозреватель

Несамовита трагедія в Черкасах має не менш жахливе продовження. Бабусю важко покаліченого дитини - шестирічного Андрія, виявляється, кілька разів оголошували в розшук. Зокрема, за пограбування з важким насильством.

Моторошні факти з життя 51-річної черкащанки зібрав OBOZREVATEL.

За інформацією видання, бабуся прийомного онука, Вікторія Лясова була фігурантом кількох справ.

При цьому, місцеві жителі стверджують, що вона протягом багатьох років дивним чином уникала відповідальності за скоєне.

З 2013 по 2015 рік на неї та її чоловіка було заведено чотири кримінальні провадження. Подружжя розвело нелегальний розплідник з 20 великими собаками і тримало в страху весь район, адже собаки неодноразово нападали на сусідів і перехожих.

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Деякі випадки дійшли до суду, який оштрафував Лясових і постановив конфіскувати псів. Але виконавча служба ніяк не могла це виконати.

Потім сусіди встановили камери відеоспостереження, проте Лясові почали їх збивати.

Також видання пише, що Вікторія Лясова кілька разів була оголошена в розшук за пограбування і насильство над людьми. Про це свідчить інформація з Єдиного реєстру судових рішень.

"Дозволити Черкаському відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області затримати обвинувачену ОСОБА_2 з метою її приводу для участі в розгляді кримінального провадження. Контроль за виконанням даної постанови покласти на Черкаську місцеву прокуратуру", - йдеться в тексті рішення суду.

Однак жінку, яка спокійно жила у себе вдома, правоохоронці знайти не змогли. І це незважаючи на те, що сусіди самі дзвонили в поліцію і повідомляли про її місцезнаходження.

Також відомо, що інцидент з Андрійком стався тоді, коли його мама і прийомний батько вирушили на лікування до Києва, а дитину зі спокійною душею залишили з бабусею.

Як результат - відкрито два кримінальні провадження і дитина при смерті, але бабуся розгулює на волі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, стало відомо про трагічний випадок з шестирічним хлопчиком з Черкас. Про це заявив екс-депутат обласної ради Олег Петренко. Дитину знайшли у дворі будинку літніх людей поблизу дитячого парку. Травми на його тілі свідчать про тортури. Також у бідного хлопчика є пролежні, які говорять про те, що він кілька днів лежав без свідомості.