Для українців вже відкрито 14 країн Європи: список і вимоги

Конкретні умови в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.
В рамках ослаблення обмежень, введених раніше для протидії поширенню ковіда, 14 країн Європейського Союзу дозволили в'їзд для українських туристів. Мовиться про всі типи подорожей.
Як зазначили в Міністерстві закордонних справ, Рада ЄС включила Україну в рекомендований список третіх держав. Для відповідних країн пропонували скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки в ЄС, повідомляє пресслужба відомства.
Які країни відкрили свої кордони
- Данія (ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин, додатковий тест після прибуття до країни);
- Німеччина (знято обмеження на в’їзд громадянам України);
- Бельгія (біометричний закордонний паспорт, документ, що підтверджує мету візиту (резервування готелю), підтвердження фінансової спроможності, поліс медичного страхування);
- Латвія (документ про вакцинацію або негативний тест на COVID-19);
- Литва (документ про повну вакцинацію. Якщо в’їзд з негативним тестом, необхідно піти на десятиденну самоізоляцію);
- Естонія (документ про вакцинацію або негативний тест);
- Фінляндія (документ про вакцинацію);
- Словаччина (документ про вакцинацію. Якщо в’їзд з негативним тестом, необхідно піти на самоізоляцію).
- Словенія (документ про вакцинацію, негативний ПЛР-тест за 72 години до в’їзду або тест на антиген за 48 годин до в'їзду);
- Нідерланди (перед вильотом авіакомпаніям необхідно заповнити форму);
- Франція (документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест за 72 години або тест на антиген за 48 годин до в'їзду);
- Швеція (документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест);
- Іспанія (документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест за 72 години, або тест на антиген за 48 годин до в'їзду);
- Португалія (документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест за 72 години, або тест на антиген за 48 годин до в'їзду).
Зазначається, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися, тому інформацію необхідно системно перевіряти. Її можна знайти на інтерактивній карті.
Раніше стало відомо, в які країни найчастіше цього року їздили українці.
Автор: Денис Пономаренко