Для українців вже відкрито 14 країн Європи: список і вимоги

Кордони країн ЄС відкривають для українців / Reuters

В рамках ослаблення обмежень, введених раніше для протидії поширенню ковіда, 14 країн Європейського Союзу дозволили в'їзд для українських туристів. Мовиться про всі типи подорожей.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ, Рада ЄС включила Україну в рекомендований список третіх держав. Для відповідних країн пропонували скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки в ЄС, повідомляє пресслужба відомства.

Які країни відкрили свої кордони

Данія (ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин, додатковий тест після прибуття до країни);

(ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин, додатковий тест після прибуття до країни); Німеччина (знято обмеження на в’їзд громадянам України);

(знято обмеження на в’їзд громадянам України); Бельгія (біометричний закордонний паспорт, документ, що підтверджує мету візиту (резервування готелю), підтвердження фінансової спроможності, поліс медичного страхування);

(біометричний закордонний паспорт, документ, що підтверджує мету візиту (резервування готелю), підтвердження фінансової спроможності, поліс медичного страхування); Латвія (документ про вакцинацію або негативний тест на COVID-19);

(документ про вакцинацію або негативний тест на COVID-19); Литва (документ про повну вакцинацію. Якщо в’їзд з негативним тестом, необхідно піти на десятиденну самоізоляцію);

(документ про повну вакцинацію. Якщо в’їзд з негативним тестом, необхідно піти на десятиденну самоізоляцію); Естонія (документ про вакцинацію або негативний тест);

(документ про вакцинацію або негативний тест); Фінляндія (документ про вакцинацію);

(документ про вакцинацію); Словаччина (документ про вакцинацію. Якщо в’їзд з негативним тестом, необхідно піти на самоізоляцію).

(документ про вакцинацію. Якщо в’їзд з негативним тестом, необхідно піти на самоізоляцію). Словенія (документ про вакцинацію, негативний ПЛР-тест за 72 години до в’їзду або тест на антиген за 48 годин до в'їзду);

(документ про вакцинацію, негативний ПЛР-тест за 72 години до в’їзду або тест на антиген за 48 годин до в'їзду); Нідерланди (перед вильотом авіакомпаніям необхідно заповнити форму);

(перед вильотом авіакомпаніям необхідно заповнити форму); Франція (документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест за 72 години або тест на антиген за 48 годин до в'їзду);

(документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест за 72 години або тест на антиген за 48 годин до в'їзду); Швеція (документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест);

(документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест); Іспанія (документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест за 72 години, або тест на антиген за 48 годин до в'їзду);

(документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест за 72 години, або тест на антиген за 48 годин до в'їзду); Португалія (документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест за 72 години, або тест на антиген за 48 годин до в'їзду).

​Кордони яких країн відкриті для українців / Інфографіка МЗС

Зазначається, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися, тому інформацію необхідно системно перевіряти. Її можна знайти на інтерактивній карті.

Раніше стало відомо, в які країни найчастіше цього року їздили українці.