Для юних киян, які заспівали гімн у дворі на Троєщині, побудували нове футбольне поле

На урочисте відкриття майданчика в День Незалежності прибули легенди українського футболу / Фото facebook.com/andriy.pavelko

На місці футбольного майданчика на столичній Троєщині, де юні футболісти 3 липня виконали гімн України, побудували нове футбольне поле. На урочисте відкриття в День Незалежності прибули легенди українського футболу Олег Блохін та Олексій Михайличенко, а також гравці національної збірної Олександр Сирота та Ілля Забарний.

Футбольний майданчик розташований в Києві по вул. Закревського, 35а. На стадіоні - безпечне штучне покриття, розміщено символіку Української Асоціації футболу, повідомляється на Facebook-сторінці президента УАФ Андрія Павелка.

Фото facebook.com/andriy.pavelko

"Хочу сказати, що це і є головним завданням великої програми УАФ з оновлення та розвитку футбольної інфраструктури. Саме для таких подій і цілей в Україні створено сучасний завод з виробництва штучного футбольного покриття. Адже зірковими футболістами та гравцями національної збірної не народжуються. Ними стають такі ж хлопці з Троєщини, Дарниці, Житомира чи Дніпра, для здійснення мрій та амбітних планів яких потрібні відповідні умови спортивного розвитку", - зазначив Павелко.

На чиї гроші було здійснено реконструкцію, не уточнюється.

Як повідомляв Главред, на початку липня в Мережу потрапило відео з п'ятьма юними киянами, які на старому футбольному полі перед початком гри виконали Гімн України. У цей день збірна України проводила свій матч чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії. Кадри з дітьми зворушили всю країну.

Пізніше в Української Асоціації футболу повідомили, що 9-річного Євгена, 8-річних Максима і Кирила, 7-річного Ваню і його 4-річного брата Матвія запросили в Будинок футболу. Там вони мали змогу поспілкуватися, отримати автографи та зробити спільне фото з гравцями національної збірної - Сергієм Кривцовим та Денисом Поповим, а також з легендами українського футболу Анатолієм Дем'яненком та Олексієм Михайличенком.

Президент УАФ вручив маленьким футболістам пам'ятні подарунки і форму для тренувань. Також вони всі разом виконали національний гімн України.