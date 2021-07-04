"До 1000 доларів на місяць": керівник Укрпошти похвалився заробітками листонош

Гендиректор Укрпошти розповів про зарплати листонош / ZN.UA

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що в компанії працюють листоноші, які заробляють понад $1000 на місяць (близько 27 тис.грн). І це при тому, що офіційна ставка – всього 6 тис.грн.

"У листоноші 6000 – це тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15-30% за якість доставлення, коли вони приймають платежі – за кожен платіж і т.д. у нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше тисячі доларів", – розповів Смілянський в бесіді з "НВ Бізнес".

Також частину заробітків листонош, розповів керівник Укрпошти, складають неофіційні доходи – чайові – їх, переважно, платять пенсіонери та юридичні особи. "Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юрособи. У них чайові доходять до 500 гривень на місяць з однієї компанії", – додав гендиректор Укрпошти.

Водночас Смілянський зазначив, що останнім часом обсяг роботи листонош значно знизився. Адже падає кількість передплачених газет, і зменшується кількість пенсіонерів. За словами Смілянського, проблема в тому, що в селах багато листонош працюють тільки на пів ставки.

Щомісячна зарплата самого Смоленського за умовами продовженого контракту становить 836 тис. грн на місяць.

Раніше Главред писав про те, що з 1 вересня 2021 року Укрпошта перестане доставляти пенсії українським пенсіонерам – усім, крім дуже літніх, опікунів недієздатних і маломобільних осіб, а також людей з інвалідністю I групи.