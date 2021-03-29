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До якого числа ситуація з COVID-19 в Україні буде погіршуватися - МОЗ

29 березня 2021, 16:48

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив прогноз аналітиків відомства з приводу дати, до якої ситуація з COVID-19 в Україні буде погіршуватися.

Лікарня
У МОЗ відповіли, коли скінчиться загострення ситуації з COVID-19 / УНІАН

В Україні мінімум до 15 квітня триватиме фаза загострення епідеміологічної ситуації через COVID-19. Такий прогноз в ефірі каналу Україна 24 озвучив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, аналітики МОЗ очікують зростання кількості хворих коронавірусом протягом найближчих двох тижнів.

"Ми прогнозуємо зростання кількості хворих протягом двох тижнів мінімум. Тобто, до 15 квітня ми точно розуміємо, що у нас буде загострення ситуації", - сказав міністр.

читайте такожСтепанов розповів про провал з реалізацією плану з COVID-вакцинації

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Коронавірус в Україні за 28 березня виявили у 8 346 жителів країни. У тому числі захворіли 344 дитини і 140 медпрацівників.
  • Всього на цей момент від наслідків COVID-19 в Україні померли 32132 людини.
  • Минулого тижня коронавірус в Україні встановив низку антирекордів. Протягом декількох днів кожен день збільшувалося число поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільше добове число хворих за весь час епідемії.
  • Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пізніше пояснила, чому даним статистики не варто довіряти.
  • 25 березня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив - зараз вводити локдаун по всій Україні недоцільно.
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