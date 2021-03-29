До якого числа ситуація з COVID-19 в Україні буде погіршуватися - МОЗ

У МОЗ відповіли, коли скінчиться загострення ситуації з COVID-19 / УНІАН

В Україні мінімум до 15 квітня триватиме фаза загострення епідеміологічної ситуації через COVID-19. Такий прогноз в ефірі каналу Україна 24 озвучив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, аналітики МОЗ очікують зростання кількості хворих коронавірусом протягом найближчих двох тижнів.

"Ми прогнозуємо зростання кількості хворих протягом двох тижнів мінімум. Тобто, до 15 квітня ми точно розуміємо, що у нас буде загострення ситуації", - сказав міністр.

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