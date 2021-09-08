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"До жовтня не дотягнемо": епідеміолог попередив про новий спалах COVID-19 через дітей

8 вересня 2021, 12:39

За словами Галімського, існує ймовірність того, що жорсткі карантинні обмеження доведеться вводити вже в кінці вересня.

школа, коронавірус
Епідеміолог попередив про локдаун у вересні / УНІАН

Україна навряд чи зможе уникнути нового локдауну, а жорсткі карантинні обмеження можуть ввести вже наприкінці вересня. Такий прогноз озвучив столичний лікар-епідеміолог Олексій Галімський.

За його словами, Україна близька до "червоної" зони карантину через проведення хресних ходів і масових святкувань до Дня Незалежності в серпні. Галімський також заявив, що влада допустила серйозну помилку, почавши навчальний рік в очному форматі.

Олексій Галімський також зазначив, що рекомендації щодо вакцинації вчителів – це "справжній маразм". Мовляв, якщо в шкільному класі сидить 30 нещеплених дітей і 1 щеплений учитель, вчитися можна, а коли в класі сидить 31 нещеплений чоловік, займатися вже не можна.

"Ніякі 80% щеплених учителів проблему не вирішують, бо розносити заразу будуть діти, школярі. І розносити вони її будуть повсюдно. Діти проїдуть у громадському транспорті, пограються на дитячому майданчику, прийдуть додому. "Соціального дистанціювання" у дітей немає ніде – воно серед дітей неможливо в теорії, тому що це діти", – підкреслив епідеміолог в інтерв'ю "Обозревателю".

Як не допустити локдауну

За словами Галімського, соціального дистанціювання в дітей немає, тому вони можуть спровокувати нову хвилю COVID-19 в країні. Для запобігання спалаху і негативного сценарію з локдауном епідеміолог перерахував важливі протиепідемічні заходи:

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  • тільки учні випускних класів можуть навчатися в очному режимі, а всіх інших потрібно перевести на дистанційку;
  • дитячі сади повинні закрити, а батькам дітей до 10 років потрібно виплачувати компенсацію по догляду за дітьми, які не відвідують навчальні заклади;
  • для розмиву години-пік необхідно організувати робочі зміни в людей за змінним графіком, щоб вони не перетиналися;
  • аптеки та невеликі торгові точки повинні працювати тільки через віконце;
  • закривати ТРЦ, супермаркети і ринки немає ніякого сенсу, важливо порушувати питання про вакцинацію обслуговувального персоналу;
  • через зупинку громадського транспорту літні люди не зможуть доїхати до лікарень і отримати якийсь догляд або лікування. У метро працює вентиляція, і ймовірність зараження там досить низька.

Раніше повідомлялося про можливе посилення карантину в Україні з 13 вересня. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, наступного тижня країну можуть перевести на жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, через що почнуть діяти більш жорсткі карантинні обмеження.

Нагадаємо, що в Україні з 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення можуть отримати всі охочі українці віком від 18 років, іноземці, які мають посвідку на проживання в Україні, та особи в статусі біженця.

viber
коронавірус вакцинація від коронавірусу локдаун Олексій Галімський
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