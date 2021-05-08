Дочка судді, яка назвала українців "бидлом", записала нове відеозвернення

Анастасія Константінова вибачилася перед українцями / скріншот

Дочка судді Печерського суду Анастасія Константінова, яка днями заявила, що "Крим вже не наш" і заступилася за "свого улюбленого виконавця" - російського репера Басту, вибачилася за свої слова.

Відповідне відео з'явилося в Instagram Анастасії. Дівчина заявила, що була не в курсі політичних поглядів російського музиканта і вона дуже шкодує, що зганьбила свою сім'ю юристів.

"Моя емоційна позиція з приводу артиста Басти була викликана тим, що я є цінителькою його творчості, але жодним чином не була обізнана про його політичні погляди. Якщо він дійсно підтримував анексію Криму, то я не поділяю це. Також я хочу вибачитися за свою грубу форму висловлювання щодо наших громадян, які захищають свою територію та відстоюють інтереси територіальної цілісності", - сказала Анастасія.

Дівчина зазначила, що члени її сім'ї - "юристи, які поважають закон і Конституцію України". Також дочка судді заявила, що вона готова понести відповідальність за сказане.

"Також я хотіла б сказати, що є патріотом цієї країни, я тут народилася і виросла, я поважаю людей, які поважають цю країну, я за цілісність України і я дійсно хочу єдності та процвітання. Всього доброго", - резюмувала Константінова.

Що передувало

У 2017 році Басті (справжнє ім'я - Василь Вакуленко) заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.

31 серпня минулого року в Мінкульт надійшов лист від СБУ про зняття заборони на в'їзд на територію України і виключення з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.

4 травня стало відомо, що Баста приїхав до Києва, чим і спровокував гучний скандал.

На 25 і 26 червня 2021 року концерти Басти заплановані в Києві в залі Stereo Plaza.

Київська студентка Анастасія Константінова записала відео, в якому назвала українців "бидлом", тому що вони нібито "заважають відпочивати її улюбленому виконавцю". Крім того, вона в зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014 році.