Дочка судді, яка назвала українців "бидлом", записала нове відеозвернення

Анастасія Константінова вибачилася за свої слова на підтримку російського репера Басти. Свої слова про анексію Криму дівчина назвала помилковими.
Дочка судді Печерського суду Анастасія Константінова, яка днями заявила, що "Крим вже не наш" і заступилася за "свого улюбленого виконавця" - російського репера Басту, вибачилася за свої слова.
Відповідне відео з'явилося в Instagram Анастасії. Дівчина заявила, що була не в курсі політичних поглядів російського музиканта і вона дуже шкодує, що зганьбила свою сім'ю юристів.
"Моя емоційна позиція з приводу артиста Басти була викликана тим, що я є цінителькою його творчості, але жодним чином не була обізнана про його політичні погляди. Якщо він дійсно підтримував анексію Криму, то я не поділяю це. Також я хочу вибачитися за свою грубу форму висловлювання щодо наших громадян, які захищають свою територію та відстоюють інтереси територіальної цілісності", - сказала Анастасія.
Дівчина зазначила, що члени її сім'ї - "юристи, які поважають закон і Конституцію України". Також дочка судді заявила, що вона готова понести відповідальність за сказане.
"Також я хотіла б сказати, що є патріотом цієї країни, я тут народилася і виросла, я поважаю людей, які поважають цю країну, я за цілісність України і я дійсно хочу єдності та процвітання. Всього доброго", - резюмувала Константінова.
Що передувало
- У 2017 році Басті (справжнє ім'я - Василь Вакуленко) заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.
- 31 серпня минулого року в Мінкульт надійшов лист від СБУ про зняття заборони на в'їзд на територію України і виключення з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.
- 4 травня стало відомо, що Баста приїхав до Києва, чим і спровокував гучний скандал.
- На 25 і 26 червня 2021 року концерти Басти заплановані в Києві в залі Stereo Plaza.
- Київська студентка Анастасія Константінова записала відео, в якому назвала українців "бидлом", тому що вони нібито "заважають відпочивати її улюбленому виконавцю". Крім того, вона в зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014 році.
Анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнали 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.