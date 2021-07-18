"Наздоганяємо Абхазію": Мережу шокували свіжі фото розрухи в окупованому Донецьку

Сумні кадри зняті на колишній стоянці біля травматологічного відділення.
Російська окупація нещадно знищує будівлі і пам'ятники Донбасу. Днями на просторах Інтернету з'явилися невтішні кадри того, як після 2014-го року змінився окупований Донецьк.
На фотографіях – покинута і поросла травою будівля, яка поступово руйнується від відсутності догляду. Судячи з підпису – колись там була Донецька обласна травматологія.
"Колишня стоянка на травматології. На мою думку, ми починаємо наздоганяти Абхазію за заростями і покинутими руїнами", – підписали сумні кадри в телеграм-каналі "Донецьк зараз".
Напередодні місцева жителька показала, як виглядає територія навколо стадіону "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку, на будівництво якого було витрачено близько 400 мільйонів доларів. Там також все заросло бур'янами і бур'янами, а тротуарна плитка покрилася тріщинами.
До цього в соціальній мережі TikTok опублікували фотографії з території Донбас-Арени. Автор відео поскаржилася, що стадіон тепер запорошений і брудний – після війни споруда стала нікому не потрібною.
Агресія Росії на Донбасі
У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.