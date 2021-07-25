"Дохлі медузи, але без морських бліх": туристи розповіли про "катастрофу" в Кирилівці

На Азовському узбережжі Запорізької області, 24 липня раптово зникли майже всі медузи.
Курорти Азовського моря, на які скаржилися відпочиваючі з початку липня через навалу медуз, нарешті очистилися. Вода в морі стала прохолодніше, як і температура повітря.
Туристи публікують відео і розповідають, що зараз відбувається на південному узбережжі.
З морської води на пляжах популярного курортного селища Кирилівка на Азовському узбережжі Запорізької області, 24 липня раптово зникли майже всі медузи. У неділю, 25 липня, ця приємна для відпочиваючих тенденція зберіглася.
Як розповідає автор одного з відео, 25 липня на Федотовій косі "море шикарне, народ купається, медуз немає, бліх немає".
За словами автора відео, температура води близько 25-26 градусів, іноді на пляж викидає мертвих медуз-корнеротів, але купатися вони вже не заважають.
Відпочиваючі кажуть, що в цілому на курортах Азовського моря стало трохи прохолодніше, але температуру оцінюють як комфортну.
Що робити, якщо вас вжалила медуза
У водах Азовського моря можна зустріти два види медуз - Аурелія (вухата медуза), і корнерот. Перший вид - не небезпечний, а ось корнерот може обпалити своїми щупальцями.
Якщо стався контакт з медузою:
- про всяк випадок прийміть антигістамінний препарат (протиалергічний),
- промийте обпалене місце морською або солоною водою (але не прісною),
- спробуйте видалити частинки пекучих ниток медузи,
- нейтралізуйте опіки соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.
Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою морські блохи.
А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.
На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.
Також туристи показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці. Азовське море кишить медузами.