"Дохлі медузи, але без морських бліх": туристи розповіли про "катастрофу" в Кирилівці

Медузи в Кирилівці зникли / twitter.com/KrimRt

Курорти Азовського моря, на які скаржилися відпочиваючі з початку липня через навалу медуз, нарешті очистилися. Вода в морі стала прохолодніше, як і температура повітря.

Туристи публікують відео і розповідають, що зараз відбувається на південному узбережжі.

З морської води на пляжах популярного курортного селища Кирилівка на Азовському узбережжі Запорізької області, 24 липня раптово зникли майже всі медузи. У неділю, 25 липня, ця приємна для відпочиваючих тенденція зберіглася.

Як розповідає автор одного з відео, 25 липня на Федотовій косі "море шикарне, народ купається, медуз немає, бліх немає".

За словами автора відео, температура води близько 25-26 градусів, іноді на пляж викидає мертвих медуз-корнеротів, але купатися вони вже не заважають.

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Відпочиваючі кажуть, що в цілому на курортах Азовського моря стало трохи прохолодніше, але температуру оцінюють як комфортну.

Що робити, якщо вас вжалила медуза

У водах Азовського моря можна зустріти два види медуз - Аурелія (вухата медуза), і корнерот. Перший вид - не небезпечний, а ось корнерот може обпалити своїми щупальцями.

Якщо стався контакт з медузою:

про всяк випадок прийміть антигістамінний препарат (протиалергічний),

промийте обпалене місце морською або солоною водою (але не прісною),

спробуйте видалити частинки пекучих ниток медузи,

нейтралізуйте опіки соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою морські блохи.

А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.

Також туристи показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці. Азовське море кишить медузами.