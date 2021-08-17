Борги або важкий вибір: стали відомі деталі листування Павлова перед смертю

Костянтин Павлов / Фото Facebook

Стали відомі деталі листування мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, яке він вів незадовго до своєї загибелі.

Павлов листувався з кимось в останні хвилини життя в месенджері Telegram, але стер всі повідомлення. Тепер правоохоронці намагаються встановити, ким був його співрозмовник, пише Сьогодні.

Як розповіло джерело видання в криворізькій поліції, на думку слідчих, чиновника поставили перед якимось вибором.

"...Політичні це моменти або особисті – поки складно сказати", – з'ясували журналісти.

Говорячи про ймовірність кримінального сліду джерело зазначило, що Павлов не був пов'язаний з кримінальними колами.

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У свою чергу співрозмовник в поліції Дніпропетровської області поділився, що мер міг заборгувати комусь гроші, можливо, на проведення виборчої компанії.

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Загибель Костянтина Павлова

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушили кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прес-секретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.