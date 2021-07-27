"Повинні готуватися до повномасштабної війни": волонтер озвучила невтішний прогноз щодо Донбасу

Війна на Донбасі триватиме / УНІАН

На Донбасі в результаті ворожого обстрілу з важкого артилерійського озброєння четверо військовослужбовців ООС отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травми. Окупанти били з важкої артилерії, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Надалі на Сході відбуватиметься ще більша ескалація, повідомила волонтер, парамедик, депутат Київради Аліна Михайлова.в ефірі 24 канали. Вона зазначила, що з початку 2021 року тривають сильні артилерійські обстріли, багато українських бійців гине через активність ворожих снайперів.

"На мою думку, надалі ситуація загострюватиметься. Ми повинні готуватися до повномасштабної війни", – прогнозує волонтер.

Українська армія, за її словами, готова до будь-яких ситуацій. Але відкритим залишається питання, чи готове до такої ситуації наше командування і влада. Волонтер зауважила, що українським військовим критично не вистачає артилерійських снарядів – тих самих, якими стріляють російські найманці. "Є питання щодо озброєння та медичного забезпечення", – додала Михайлова.

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Переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна, Франція і Німеччина виступають за проведення нового саміту за участю лідерів нормандського формату. Москва вже отримала план з реалізації Мінських угод, який слід обговорити. Однак Кремль затягує подальше продовження переговорів.

Глава держави Володимир Зеленський також розповів, що в ході свого візиту до Вашингтона він має намір попросити президента США Джо Байдена взяти участь у переговорах по Донбасу. Ідею можна запустити на базі нормандського формату, якщо інші учасники підтримають таку ініціативу.

Дипломат Держдепу Джордж Кент заявив, що в ситуації на сході України безпосереднім агресором є саме Російська Федерація, тому закінчити війну на Донбасі – обов'язок Росії.