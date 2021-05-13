Будинок Конституційного судді Тупицького обшукують - ЗМІ

Тупицький ще напередодні заявив, що очікує сьогодні обшуків.
До будинку відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького з'явилися з обшуком слідчі ДБР, пишуть ЗМІ.
Зокрема, Телеграм-канал Страна пише, що обшуки тривають з 6 ранку четверга. На місці обшуку присутній сам Тупицький разом із дружиною і двома дітьми.
При цьому Тупицький напередодні заявив у коментарі Страні, що 13 травня чекає на обшуки у своєму будинку.
"...мені постійно погрожують проведенням обшуків, не тільки у мене, але і в будинках у моїх близьких і знайомих. Мені також відомо, що слідство вже кілька разів зверталося до Печерського суду із заявою про проведення обшуків. Якогось суддю "зламали", тепер підписаний дозвіл у них є, і вони їм маніпулюють. Припускаю, що обшуки хочуть провести, щоб підкинути мені якісь документи, і тим самим принизити мою честь і витерти об голову суду ноги. Я очікую, що завтра вранці у мене будуть обшуки", - говорив у середу Тупицький.
Скандал зі звільненням голови КСУ Олександра Тупицького
- 28 грудня 2020 року голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на допит в Офіс генпрокурора з метою вручення йому підозри у справі про приватизацію зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Тупицький не прийшов на допит, після чого генпрокуратура звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням відсторонити Тупицького з посади голови КСУ у зв'язку з кримінальним провадженням.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський за результатами позачергового засідання РНБО підписав указ про те, що голова Конституційного Суду Олександр Тупицький відсторонюється від своєї діяльності на 2 місяці.
- У КСУ 5 січня провели засідання і заявили, що Зеленський не мав права усувати Тупицького. Як стверджують в інстанції, голову суду можна усунути тільки в разі затримання або взяття судді під варту.
- 3 лютого Верховний суд відмовився відкривати провадження з приводу відповідності закону відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
- 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького Головою Конституційного суду України. В указі гаранта підкреслюється, що рішення прийнято в інтересах національної безпеки держави.