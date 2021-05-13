Будинок Конституційного судді Тупицького обшукують - ЗМІ / УНІАН

До будинку відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького з'явилися з обшуком слідчі ДБР, пишуть ЗМІ.

Зокрема, Телеграм-канал Страна пише, що обшуки тривають з 6 ранку четверга. На місці обшуку присутній сам Тупицький разом із дружиною і двома дітьми.

При цьому Тупицький напередодні заявив у коментарі Страні, що 13 травня чекає на обшуки у своєму будинку.

"...мені постійно погрожують проведенням обшуків, не тільки у мене, але і в будинках у моїх близьких і знайомих. Мені також відомо, що слідство вже кілька разів зверталося до Печерського суду із заявою про проведення обшуків. Якогось суддю "зламали", тепер підписаний дозвіл у них є, і вони їм маніпулюють. Припускаю, що обшуки хочуть провести, щоб підкинути мені якісь документи, і тим самим принизити мою честь і витерти об голову суду ноги. Я очікую, що завтра вранці у мене будуть обшуки", - говорив у середу Тупицький.

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