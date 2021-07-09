Донбас, реформи та відносини з РФ: у Меркель назвали теми майбутньої розмови із Зеленським

Зустріч Меркель і Зеленського / УНІАН

Канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить ряд питань, у тому числі врегулювання конфлікту на сході країни і реформи, повідомляється на сайті німецького уряду.

12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за київським часом) запланована спільна вечеря, розповів офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Про що говоритимуть політики:

двосторонні відносини,

виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України,

процес українських реформ,

відносини з Росією і ситуація навколо "Північного потоку-2".

Після зустрічі очікуються заяви обох лідерів для преси. Вранці, 12 червня, до зустрічі з Меркель, Зеленський може зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Які теми для розмови озвучував Зеленський

Нагадаємо, що під час візиту до Вільнюса Володимир Зеленський говорив, що на зустрічі з канцлеркою одним з головних питань буде енергетична безпека України та Європи на тлі будівництва "Північного потоку-2".

Український лідер назвав проєкт "лакмусовим папірцем, який показує, що пріоритетніше для тих чи інших країн", зазначивши, що для України питання безпеки важливіше економіки. "Для кого тоді будувати, якщо у нас війна і гинуть люди", – повідомив він.

Пізніше на цей місяць також запланована зустріч Зеленського з лідером США Джо Байденом. Президент України розраховує на допомогу США у завершенні війни на сході країни, приєднавшись до переговорів у Нормандському форматі або беручи участь у будь-якому іншому паралельному форматі.