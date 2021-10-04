"Донести всіма можливими способами": Зеленський дав Кабміну коронавірусне доручення

Зеленський зажадав посилити інформкампанію щодо COVID-вакцинації / Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вимагає посилити інформкампанію про важливість щеплень проти COVID-19 і активізувати вакцинацію громадян. До неї можуть залучити співробітників Укрпошти та представників бізнесу.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, кількість хворих коронавірусом зростає – за попередній тиждень було зареєстровано 64 606 випадків інфікування COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини",– сказав президент.

Зеленський додав, що МОЗ спільно з Мінсоцполітики окремо повинні розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів – наразі з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%. Президент запропонував розглянути можливість залучення до інформкампанії Укрпошти та представників бізнесу.

Також президент доручив уряду найближчим часом збільшити кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

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Вже сім областей ризикують опинитися в помаранчевій зоні

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях показники поширення коронавірусу COVID-19 відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Як зазначається, перехід регіонів в помаранчеву зону не передбачає додаткових обмежень, але є сигнальним для переходу в червону зону.

Нагадаємо, Україна з 23 вересня опинилася в "жовтій" карантинній зоні, і обмежувальні заходи в державі стали більш суворими.