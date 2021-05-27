Дороги перетворилися на річки: у Києві біля метро Либідська потужний прорив труби затопив вулицю

Потужний прорив турбіни біля метро Либідська / @Kyivpatrol

У четвер, 27 травня, в Києві на вулиці Антоновича, навпроти ТРЦ Ocean Plaza стався прорив труби високого тиску, в результаті чого проїжджа частина опинилася під водою, а люди були змушені долати водні перешкоди.

Як повідомили у прес-службі Київтеплоенерго, в ході гідравлічних випробувань сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води на проїжджу частину.

На час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежений.

Відзначається, що пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

У компанії пообіцяли, що наслідки аварії будуть усунені протягом доби.

Додамо, що прорив води стався поблизу місця пошкодження в січні 2020 року. Тоді було виявлено експлуатаційне пошкодження тепломережі під час опалювального сезону.

Відзначимо, що на місці аварії утворилася величезна воронка.

/ t.me/kyiv_n

Прорив труби на Либідській: як змінили рух транспорту:

У Київпастрансі уточнили, що затримується рух тролейбусів №1, 12, 50 і автобусів №20, 27, 51, 52 по вулиці Антоновича, 176 з технічних причин. На місце спрямована відповідальна служба підприємства.

Рух тролейбусів №1 організовано до площі Деміївська, №12 до вулиці Саперно-Слобідської, №50 до Деміївської площі, №43 без заїзду на Либідську площу.

Рух автобусів №27, 51, 52 організовано до Деміївської площі, №20 курсує без заїзду на Либідську площу, через вулицю Ковпака.

Гідравлічні випробування тепломереж: що важливо знати

Гідравлічні випробування тепломереж є обов'язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

Це визначено Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378.

Цього року, як і в минулому, випробування почалися пізніше через суворі карантин у зв'язку з поширенням COVID-19.

Теплові мережі випробовують на гідравлічну міцність і щільність, щоб своєчасно виявити "слабкі" місця трубопроводів і зменшити рівень аварійності при старті наступного опалювального сезону.

На період випробувань постачання гарячої води припиняється.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві в результаті прориву труби високого тиску утворився потужний гейзер висотою в кілька метрів. Подія трапилася в районі Деміївської площі.

Люди, що проходили повз, були змушені втечею рятуватися від потоків води і сміття, яке розліталося в різні боки.