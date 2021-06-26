Дорогі труни та одяг для небіжчиків: у Києві влаштували виставку похоронної культури

Труни продають по 10 тисяч доларів / pixabay

У Києві на вулиці Великій Житомирській 26 червня пройшла виставка сучасної похоронної культури.

Її організатором виступила Спілка працівників похоронних організацій, кладовищ, моргів і крематоріїв України, передає телеканал Київ.

Учасники виставки представили тренди в одязі, зачісках і макіяж для небіжчиків, в обробці трун. При цьому одяг для мерців демонструють моделі, яких возять в трунах.

За словами дівчат-моделей, цей показ - можливість живцем побувати на своїх похоронах.

Що стосується трун, то ціни на виставкові екземпляри доходять до 10 тисяч доларів. В експозиції представлені не тільки люксові, а й оригінальні моделі, наприклад, з логотипами фірми Louis Vuitton і героями аніме. На виставці є спеціальні фотозони, в яких відвідувачі охоче знімаються на тлі трун та іншої скорботної атрибутики.

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Мета тематичної виставки - розвиток похоронної культури в Україні та покращення сервісу надання ритуальних послуг.

До слова, вхід на виставку платний.

"Цей проект не про смерть, скорботу і жалобу. Це перший крок до відродження похоронних традицій і похоронної культури в нашому суспільстві. Таємниці, які приховує смерть, заворожують і запрошують вас в інший світ. У ньому живуть наші предки і коли - небудь там будемо і ми", - свідчить рекламний текст.

Як раніше повідомляв Главред, на похоронах загиблої в селі Бреусівка Полтавської області 16-річної Марії стався скандал.

Обурені жителі села, які не повірили заявам правоохоронцям про ненасильницьку смерть, хотіли відправити труну з тілом покійної назад у Кременчуцький морг, де був зроблений висновок про причину її смерті.