Дістав з коляски і зник: у Запоріжжі неадекват викрав немовля

Дитину викрав власний батько / pixabay

Жахливий випадок у Запоріжжі. Там серед білого дня викрали дитину. Чоловік витягнув однорічне немовля з коляски і зник. Копи почали його пошуки. Стверджується, що викрадач - батько дитини.

Як пише місцевий Тelegram-канал. Подія трапилася напередодні ввечері на вулиці Комарова. 25-річний чоловік разом зі своїми подільниками вкрав з коляски дитину і зник з місця злочину на автомобілі Ford.

Мати викраденої дитини стверджує, що під час викрадення зловмисники травмували бабусю, яка гуляла з коляскою. Крім того, пошкодження нібито отримав і сам малюк.

"Вивернули ручку моїй дочці і поїхали в невідомому напрямку. Пізніше з'ясували, що машина зареєстрована на мого колишнього чоловіка", - каже жінка.

Вбита горем мати переживає ще й тому, що дівчинка - алергік і близько року не бачила власного батька.

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Журналісти ТСН з'ясували в Нацполіції Запорізької області, що дитину дійсно забрав біологічний батько. Однак, де він знаходиться зараз, невідомо.

"Даний чоловік біологічний і юридичний - батько дитини. Він має на неї повні права. Зараз подружжя перебуває в стані розлучення, але поки вони офіційно не розлучені. Тому це чисто цивільно-правові відносини. Поліція шукає і батька, і дитину, щоб переконатися, що з малюком все в порядку. Пошуки тривають", - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, раніше на Київщині батько викрав власного сина і зник на автомобілі Subaru Forester в невідомому напрямку. Як розповіла хрещена хлопчика, чоловік заздалегідь організував викрадення дитини. Жінка впевнена, що перебування дитини з батьком небезпечно.

Також раніше батько вбив власного 3-річного сина. Як відомо, напередодні чоловік забрав хлопчика з садка. Однак додому так і не привіз. На пошуки їх обох кинули всі сили місцевої поліції і місцевих жителів. А вранці копи вбили наповал жахливою новиною-хлопчика знайшли мертвим у лісосмузі. На голові у нього був пакет.