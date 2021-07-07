Діставала телефон: у вигрібній ямі загинула 16-річна одеситка

Дівчина діставала телефон / npu.gov.ua

В Арцизі на Одещині жахлива трагедія. Загинула 16-річна дівчина. Вона намагалася дістати телефон з туалету і впала у вигрібну яму, де задихнулася шкідливими випарами.

Як повідомляють в пресслужбі Нацполіції Одеської області, 16-річну дівчинку без ознак життя виявили в середу, 7 липня, прямо у неї вдома у вигрібній ямі туалету.

"За попередньою інформацією правоохоронців територіального підрозділу поліції, які працювали на місці події, дівчина провалилася, коли намагалася дістати мобільний телефон, який випадково впустила, і задихнулася парами каналізаційних газів", - йдеться в повідомленні..

Правоохоронці кваліфікували смерть, як "нещасний випадок". Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, раніше в Києві двоє дітей впали у вигрібну яму дворого туалету старого дитячого табору. Діти циган, які приїхали в столицю незадовго до трагедії, гралися неподалік від даної території і попросилися у охоронця в туалет. Спочатку в каналізаційний отвір впав чотирирічний хлопчик, якого почала рятувати сестра, однак і вона впала в нечистоти.

На крики дітей прибіг охоронець, але врятувати їх не вдалося.

Крім цього, у Росії восьмирічний хлопчик граючи в хованки, заліз у Радянському холодильнику і помер. Дитина не знала, що відкрити його можна тільки зовні. Він грав у хованки зі своїми сестрами. Тіло малюка знайшли вночі. Він задихнувся.