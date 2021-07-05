Довели дитину: 8-річний хлопчик забрався на 8-метрове дерево, рятуючись від цькування однолітків

Хлопчик забрався на дерево через цькування друзів / ДСНС

Ще один випадок булінгу, що підтверджує його надзвичайну небезпечність, стався на Львівщині. Там восьмирічний хлопчик заліз на верхівку дерева через жахливе цькування з боку однолітків.

Дитина не реагувала на прохання дорослих спуститися вниз, поки на місце події не прибули рятувальники.

У ДСНС області повідомляють, що випадок стався у селі Солова. Хлопчик заліз на дерево висотою більше восьми метрів. Його зняли з дерева за допомогою пожежної драбини.

"Інформація про інцидент надійшла на лінію 101 ввечері 4 липня. Дитина 2013 року народження видерлася на дерево біля дитячого майданчика і не могла самостійно злізти. Рятувальники прибули на місце і зняли хлопчика з дерева та передали матері. Медичної допомоги він не потребував", - йдеться в повідомленні.

Як пише "Zaxid.net", хлопчик виліз на дерево через те, що його сильно ображали інші діти з якими він грав на майданчику поруч.

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Нагадаємо, в Бериславському районі Херсонської області стався інцидент, який ледь не закінчився трагедією. Жертвою булінгу стала 14-річна школярка місцевого інтернату.

З'ясувалося, що над дівчинкою постійно знущалися 17-річні старшокласники. За словами самої восьмикласниці, протягом року, коли вона вчилася в школі-інтернаті, троє підлітків всіляко її принижували.

Цей факт підтвердили і батьки дівчинки. Вони кажуть, що дочка відмовилася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток.