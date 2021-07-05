Довели дитину: 8-річний хлопчик забрався на 8-метрове дерево, рятуючись від цькування однолітків

Хлопчик відмовлявся злазити, поки на місце не приїхали рятувальники.
Ще один випадок булінгу, що підтверджує його надзвичайну небезпечність, стався на Львівщині. Там восьмирічний хлопчик заліз на верхівку дерева через жахливе цькування з боку однолітків.
Дитина не реагувала на прохання дорослих спуститися вниз, поки на місце події не прибули рятувальники.
У ДСНС області повідомляють, що випадок стався у селі Солова. Хлопчик заліз на дерево висотою більше восьми метрів. Його зняли з дерева за допомогою пожежної драбини.
"Інформація про інцидент надійшла на лінію 101 ввечері 4 липня. Дитина 2013 року народження видерлася на дерево біля дитячого майданчика і не могла самостійно злізти. Рятувальники прибули на місце і зняли хлопчика з дерева та передали матері. Медичної допомоги він не потребував", - йдеться в повідомленні.
Як пише "Zaxid.net", хлопчик виліз на дерево через те, що його сильно ображали інші діти з якими він грав на майданчику поруч.
Нагадаємо, в Бериславському районі Херсонської області стався інцидент, який ледь не закінчився трагедією. Жертвою булінгу стала 14-річна школярка місцевого інтернату.
З'ясувалося, що над дівчинкою постійно знущалися 17-річні старшокласники. За словами самої восьмикласниці, протягом року, коли вона вчилася в школі-інтернаті, троє підлітків всіляко її принижували.
Цей факт підтвердили і батьки дівчинки. Вони кажуть, що дочка відмовилася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток.