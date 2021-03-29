Довибори в Раду на Прикарпатті: Вірастюк вирвався в лідери

Василь Вірастюк / Фото Instagram ​

Український спортсмен і актор Василь Вірастюк лідирує на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області. Голосування в окрузі відбулося в неділю, 28 березня.

За даними обробки 28,20% протоколів, за нього віддали свої голоси 4632 виборця (34,40%). Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

На другому місці після Вірастюка розташувався самовисуванець Олександр Шевченко - у нього 3846 голосів або 28,56%.

На третьому місці - кандидат від ВО Свобода Руслан Кошулинський. Політик отримав 3733 голоси (27,72%).

П'ятивідсотковий бар'єр не пройшов Юрій Голиней від Всеукраїнського об'єднання Платформа громад – 668 голосів (4,96 %).

Решта кандидатів набрали три і менше відсотків голосів тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

Довибори в Раду в окрузі № 87/ cvk.gov.ua

Довідка. Василь Вірастюк - український спортсмен, заслужений майстер спорту України, володар титулу " Найсильніша людина світу" 2004 року, неодноразовий чемпіон світу в силовому багатоборстві, а також актор. Живе в Києві.

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