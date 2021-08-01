Бійка Данилюка і Милованова: на екссекретаря РНБО подають заяву в поліцію

В результаті бійки у Тимофія Милованова може виявитися струс мозку.
Колишній міністр економіки, радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, потерпілий в результаті силового зіткнення з колишнім секретарем РНБО Олександром Данилюком, заявив про те, що вирішив подати в поліцію заяву про вчинення злочину.
Як розповів Милованов у коментарі виданню Strana, приводом слало те, що Данилюк у п'ятницю завдав йому удару в око на святкуванні свого дня народження.
"Думаю, будемо подавати заяву про вчинення злочину. Також адвокати вивчать питання подачі позовів до суду. І, можливо, ми будемо не тільки в українській юрисдикції подавати, так як він (Данилюк — Ред.) сам говорив, що є резидентом Великобританії, можливо, там теж будемо подавати", - пояснив радник глави ОП.
Він також не виключив, що в результаті розборок з Данилюком у нього може виявитися струс мозку.
"У мене" jat lag " і не можу ідентифікувати: я так втомився або тому що у мене око, або, може, навіть струс мозку, не знаю. Піду до лікаря і подивимося. Я думаю, що я посплю, відпочину, сходжу до лікаря і тоді стане зрозуміло", - додав Милованов.
Бійка Данилюка і Милованова: що відомо
Нагадаємо, зіткнення Милованова і Данилюка сталося 30 липня. У Данилюка був день народження, на який він запросив Милованова. За деякий час до інциденту радник керівника ОП публікував у себе в Facebook фотографію з заходу.
Як розвивався конфлікт:
- спочатку опоненти відійшли поговорити, після чого сталася словесна перепалка;
- як стверджують журналісти, Милованов і Данилюк посварилися через те, що колишнього секретаря РНБО за два дні до інциденту не допустили до участі в конкурсі з відбору глави Бюро економічної безпеки (комісію очолює Милованов);
- у якийсь момент Милованов заявив, що Данилюк працював у Януковича, а той у відповідь назвав його "покидьком" І сказав, що був на Майдані "з перших днів", після чого вдарив опонента.