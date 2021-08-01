Бійка Данилюка і Милованова: на екссекретаря РНБО подають заяву в поліцію

Тимофій Милованов сховав підбите око за сонцезахисними окулярами / Facebook Т. Милованова

Колишній міністр економіки, радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, потерпілий в результаті силового зіткнення з колишнім секретарем РНБО Олександром Данилюком, заявив про те, що вирішив подати в поліцію заяву про вчинення злочину.

Як розповів Милованов у коментарі виданню Strana, приводом слало те, що Данилюк у п'ятницю завдав йому удару в око на святкуванні свого дня народження.

"Думаю, будемо подавати заяву про вчинення злочину. Також адвокати вивчать питання подачі позовів до суду. І, можливо, ми будемо не тільки в українській юрисдикції подавати, так як він (Данилюк — Ред.) сам говорив, що є резидентом Великобританії, можливо, там теж будемо подавати", - пояснив радник глави ОП.

Він також не виключив, що в результаті розборок з Данилюком у нього може виявитися струс мозку.

"У мене" jat lag " і не можу ідентифікувати: я так втомився або тому що у мене око, або, може, навіть струс мозку, не знаю. Піду до лікаря і подивимося. Я думаю, що я посплю, відпочину, сходжу до лікаря і тоді стане зрозуміло", - додав Милованов.

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Бійка Данилюка і Милованова: що відомо

Нагадаємо, зіткнення Милованова і Данилюка сталося 30 липня. У Данилюка був день народження, на який він запросив Милованова. За деякий час до інциденту радник керівника ОП публікував у себе в Facebook фотографію з заходу.

Як розвивався конфлікт: