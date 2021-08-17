Бійка з поліцією і затримання: у Києві зі скандалом знесли інсталяції на Алеї Небесної Сотні

Активісти розгромили "виставку" / Українська правда

У Києві на Алеї Небесної Сотні активісти розбили частину інсталяції, присвячених радянському минулому. Через це сталися сутички з поліцією.

Як повідомляють ЗМІ, спочатку представники Нацкорпусу заявили, що вони приїхали, щоб допомогти комунальникам демонтувати споруди. Однак вони почали громити інсталяції, не чекаючи приїзду працівників комунальних служб.

Поліція зупинила активістів, проте вони встигли розгромити дві декорації. Повідомляється, що двох осіб затримали.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, правоохоронці з'ясовують обставини інциденту зі знесенням у центрі Києва декорацій до Дня Незалежності.

"Вдень 17 серпня в центрі Києва на Алеї Героїв Небесної Сотні відбувався монтаж інсталяції для святкових заходів з нагоди 30-річчя Незалежності України. Між робітниками і групою громадян сталася сварка через питання законності встановлення конструкції. Останні спробували її демонтувати. В результаті між ними і правоохоронцями виникла бійка", - уточнили в столичній поліції, додавши, що інформація про постраждалих з обох сторін конфлікту уточнюється.

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Поліція також перевірить наявність дозвільних документів на встановлення декорації. За фактом перевірки події буде дана правова кваліфікація.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що декорації в центрі Києва не зачіпають меморіальні конструкції. Він запевнив, буде з'ясовано чи було надано на них дозвіл чи ні.

"Це тимчасові конструкції, вони ніяким чином не зачіпають меморіальні конструкції. Біля цих декорацій не передбачалося масових заходів. Чи були дозволи чи ні, будемо з'ясовувати. Це точно не в Офіс президента",- сказав Сергій Нікіфоров, передає Україна 24.

Нагадаємо, у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні з'явилася інсталяція, присвячена радянському минулому.

Але кияни відразу обурилися в мережі, адже місце для українців важливе після розстрілів на Майдані.