Бійка біля посольства Білорусі в Україні: Мінськ висунув Києву звинувачення

У Києві сталася бійка біля посольства Білорусі / Білоруська спілка журналістів

У середу, 7 липня, в Києві націоналісти атакували прихильників режиму Олександра Лукашенко, які мітингували під білоруським посольством.

Учасники акції проводили мітинг на честь минулого Дня Незалежності Білорусі і тримали в руках державні прапори. У цей момент на них було скоєно напад, відповідне відео з'явилося в Мережі.

В ході бійки в хід пішли газові балончики.

Зазначимо, що посольство Білорусі в Україні направило ноту на адресу Міністерства закордонних справ України з висловленням стурбованості недостатніми заходами, що вживаються Україною для забезпечення безпеки дипломатичного представництва в Києві.

Як повідомляє прес-служба посольства Білорусі, диппредставництво неодноразово зверталося до МЗС України з метою посилити заходи щодо забезпечення безпеки посольства.

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Згідно з повідомленням дипустанови, 7 липня в ході проведення санкціонованого мітингу членами білоруської діаспори біля посольства Білорусі радикальними елементами з числа громадян України було скоєно напад на учасників акції, внаслідок якого ряд осіб, в тому числі представники Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості: закрита черепно-мозкова травма, закриті пошкодження грудної клітки, ураження слизової оболонки очей і дихальних шляхів в результаті застосування газового балончика".

Зазначається, що двоє учасників нападу – громадяни України - були затримані.

"Виходячи з аналізу обставин скоєного інциденту, можна зробити висновок про його цілеспрямований і заздалегідь спланований характер. Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб цей інцидент в найкоротші терміни був розслідуваний правоохоронними органами України, ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію, винні особи понесли справедливе покарання, а українською стороною були вжиті вичерпні заходи щодо недопущення подібних інцидентів у білоруської дипломатичної місії", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що білоруська сторона розглядає зазначені обставини як безпосередню загрозу безпеці посольства Республіки Білорусь в Україні та його персоналу.

Нагадаємо, раніше уряд України схвалив плани щодо введення офіційним Києвом санкцій щодо Білорусі. Йдеться про обмеження проти осіб, які причетні до підтасовування президентських виборів минулого року і порушень прав людини.

Протягом 30 днів санкційний список віддадуть на розгляд і остаточне затвердження Ради національної безпеки і оборони, який своїм рішенням запустить обмеження.