Бійка в Раді: нардепи пустили в хід кулаки прямо в залі засідань

Нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського і завдав йому удару.
У п'ятницю, 16 липня, у Верховній Раді сталася бійка між двома народними депутатами.
У сутичку вступили парламентарі Вадим Івченко з фракції ВО Батьківщина, а також Микола Сольський з фракції Слуга народу, повідомляє Апостроф.
Конфлікт почався з того, що нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського і завдав йому удару.
Народних обранців швидко втихомирили, але причина сутички поки залишається невідомою.
Нардепи стояли і розмовляли, після чого пішов хльосткий удар. Потім Івченко і Сольський відразу розійшлися.
Між ними встали ще кілька депутатів, одні - заспокоювали Сольського, інші намагалися не допустити нового спалаху агресії з боку Івченка.
Через кілька хвилин Івченко підійшов до Сольського і після короткої розмови вони помирилися і потиснули один одному руки.
Нагадаємо, колишні члени фракції Слуга народу нардепи Гео Лерос і Олександр Юрченко побилися в кулуарах Верховної Ради.
Раніше біля будівлі Верховної Ради стався конфлікт між Юрченко і Леросом.
У той час, як Юрченко спілкувався з журналістами і заперечував свою причетність до хабарництва, до нього підійшов Лерос. Він схопив за шию Юрченка і спробував потягти його до себе.