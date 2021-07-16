Бійка в Раді: нардепи пустили в хід кулаки прямо в залі засідань

У Раді побилися Вадим Івченко та Микола Сольський/ rbc.ua

У п'ятницю, 16 липня, у Верховній Раді сталася бійка між двома народними депутатами.

У сутичку вступили парламентарі Вадим Івченко з фракції ВО Батьківщина, а також Микола Сольський з фракції Слуга народу, повідомляє Апостроф.

Конфлікт почався з того, що нардеп Вадим Івченко накинувся на Миколу Сольського і завдав йому удару.

Народних обранців швидко втихомирили, але причина сутички поки залишається невідомою.

Нардепи стояли і розмовляли, після чого пішов хльосткий удар. Потім Івченко і Сольський відразу розійшлися.

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Між ними встали ще кілька депутатів, одні - заспокоювали Сольського, інші намагалися не допустити нового спалаху агресії з боку Івченка.

Через кілька хвилин Івченко підійшов до Сольського і після короткої розмови вони помирилися і потиснули один одному руки.

/ apostrophe.ua

Нагадаємо, колишні члени фракції Слуга народу нардепи Гео Лерос і Олександр Юрченко побилися в кулуарах Верховної Ради.

Раніше біля будівлі Верховної Ради стався конфлікт між Юрченко і Леросом.

У той час, як Юрченко спілкувався з журналістами і заперечував свою причетність до хабарництва, до нього підійшов Лерос. Він схопив за шию Юрченка і спробував потягти його до себе.