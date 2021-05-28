Бійки та триповерховий мат: у Полтаві розлючені люди штурмують офіс облгазу

У Полтаві влаштовують бійки біля входу в облгаз / pexels.com

Для того, щоб потрапити в обласне відділення Полтавагазу місцеві жителі змушені займати черги з ночі, а на вході в установу утворюються величезні стовпотворіння, які нерідко закінчуються бійками.

Жителі Полтави буквально зносять двері, щоб потрапити у відділення Полтавагазу, а черги займають з 3 години ночі, повідомляють Вартові Еспресо.

"Бійка за місце в черзі в облгаз в Полтаві. Це не гладіатори рвуться в Колізей, і навіть не перший день в секонді. Це - звичайний ранок у Полтавагазі. Не перший день народ з 3:00 ночі займає чергу, щоб отримати якісь довідки/документи для переходу на обслуговування в іншу організацію", - пишуть очевидці.

На відео відображено, як місцеві жителі намагаються прорватися у відділення Полтавагазу, при цьому на вході охорона щосили намагається не пропускати обурених людей. Між ними спалахують сварки та сутички.

Як уточнює ТСН, у цьому відділенні розташовані два підприємства: Полтавагаз та Полтавагаззбут.

"У нас частину приміщення відділення за адресою Шевченка, 80, про яке ми зараз говоримо, орендує інша компанія - постачальник Полтавазагззбут . Тому тут постійно утворюються черги у двох компаній. В інших наших відділеннях такого немає", - розповіла начальник відділу комунікації АТ Полтавагаз Ольга Артеменко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві в одному з супермаркетів стався конфлікт між покупницею і чоловіком у формі.

Співробітник охорони зробив жінці зауваження і зажадав, щоб вона одягла маску, клієнтка нібито відмовилася. Почалася бійка.

На кадрах видно, як чоловік кілька разів вдарив жінку в голову. Один удар був таким сильним, що покупниця впала.