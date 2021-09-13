Бійки не було: спливла нова версія загадкової смерті судді Писанця під Києвом

Віталій Писанець помер під Києвом / kv.npu.gov.ua

Стали відомі нові подробиці у справі про смерть у селі Погреби під Києвом судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця.

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах, на тілі померлого судді не виявлено слідів насильницької смерті.

Він зазначив, що, за попередніми даними, смерть настала в результаті проблеми з серцем або судинами.

Сталося це, за інформацією співрозмовника агентства, після заходу за участю представників правоохоронних органів, на якому вживалися спиртні напої.

Разом з тим, як передає канал Україна 24, у судді міг відірватися тромб на тлі серйозної черепно-мозкової травми, яку він отримав у 2012 році в Луганській області.

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"За іншою версією, Віталій Писанець був побитий невідомими в 2012 році, у нього була важка черепно-мозкова травма, і у нього міг відірватися тромб під час гулянки", - повідомляється в матеріалі.

Крім того, свідки спростували первісну версію смерті судді Печерського райсуду Києва Віталія Писанця.

Смерть судді Писанця під Києвом

Раніше повідомлялося, що в селі Погреби Київської області знайдено тіло судді Печерського райсуду столиці Віталія Писанця. За деякими даними, напередодні він відпочивав зі слідчим Солом'янської НП Євгеном Хоменком та адвокатом Петром Онопенком.

У той же час як повідомили джерела в правоохоронних органах, на тілі Писанця немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки.

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"Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб. Все це встановить експертиза",- повідомили правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

За іншою версією, під час вживання спиртних напоїв між суддею і слідчим Хоменком виник словесний конфлікт. Роздратований Писанець вдарив слідчого по обличчю рукою, на чому конфлікт був вичерпаний.

Що відомо про суддю Віталія Писанця:

Віталій Писанець був слідчим суддею у справі про загибель журналіста Павла Шеремета.

Віталій Писанець / sud.ua

Він також нещодавно проводив одне із засідань у справі Віктора Медведчука-розглядав відвід іншого судді у справі нардепа.

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Раніше в Facebook з'явилося повідомлення нібито від імені судді Печерського райсуду в.Писанця про те, що він не приймав рішення про відновлення є. Амосової на посаді ректора медуніверситету і нібито направив з цього приводу повідомлення до Вищої ради правосуддя. Пізніше інформація була спростована.