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Стародавній і стійкий бруд: датчанин зі шваброю відмивав вікно поїзда Укрзалізниці

8 квітня 2021, 13:33

Данський журналіст Йоханнес Андерсен їхав на поїзді Укрзалізниці за маршрутом Київ - Ізмаїл.

Йоханнес Андерсен
Журналісту так і не вдалося відмити вікно, тому що воно виявилося занадто брудним / facebook.com/johannes.w.andersen

Журналіст і правозахисник Йоханнес Андерсен вирушав на поїзді Укрзалізниці за маршрутом Київ-Ізмаїл. Іноземцю не сподобалося, що вагон в якому він їхав - брудний, тому під час однієї із зупинок він вийшов на перон і спробував шваброю помити вікно поїзда. Правда, за його словами, швабра з таким брудом не справляється.

Як розповів Андерсен на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, йому довелося помити вікно вагона поїзда Укрзалізниці замість працівників державного підприємства. Інцидент трапився в неділю, 4 квітня. Він обурився тим, що скло у вагоні брудне, і спробував його відмити. Серветки з пилом не впоралися, тому він вирішив вийти в магазин і купити швабру з миючим засобом. Але повністю відмити вікно у нього так і не вийшло.

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Крім того, він піддав критиці залізничні пасажирські перевезення в Україні і вказав на той факт, що ціна квитків не відповідає рівню обслуговування.

"Абсурдність полягає в тому, що вони стверджують, що пасажирські залізничні послуги збиткові, але все одно вимагають дуже високу ціну! Іншими словами - нічого купувати. Пасажирські послуги повинні бути відновлені з нуля", - підкреслив Йоханнес Андерсен.

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Данський журналіст і правозахисник з Копенгагена Йоханнес Андерсен періодично відвідує Україну більше 20 років. У 2018 році в інтерв'ю Gloss він заявляв, що країна є для нього одночасно як "чудовою", так і "жахливою". Тоді він казав, що люди тут стали більш озлобленими, а також розповідав про бійку в Bierstube.

"Найжахливіше було, коли люди власника в пабі Bierstube побили мене так, що в підсумку забрали два роки мого життя...може все тому, що німець-власник був з НДР і служив офіцером радянської армії, тобто був далеко не тією західною людиною, за яку себе видавав. Десь, скажімо на Шулявці, за п'яну поведінку мене б просто вигнали, а в Bierstube мене били ногами", - підкреслював Андерсен.

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