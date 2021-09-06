"Дружбі" Києва та Москви прийшов кінець: у столиці демонтували багатостраждальний пам'ятник

Рішення про знесення монумента було прийнято ще в липні.
У столиці демонтували пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився в сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8. Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходився пам'ятник, виконало рішення Київської міської ради від 8 липня 2021 року.
Демонтований пам'ятник пізніше буде передано до музею тоталітаризму відразу після його відкриття.
"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Зараз пам'ятник зберігається в Голосіївській РДА і повинен стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", — повідомила депутат Київської міської ради Аліна Михайлова.
Нагадаємо, пам'ятний знак на перетині вулиць Юрія Смолича і Маршала Якубовського встановили в серпні 2001 року.
читайте такожРозбита "дружба": під Харковом знищили пам'ятник "братерству українського і російського народів"У 2015 році монумент розмалювали в синьо-жовті кольори, а в липні 2021 року Київська міська рада прийняла рішення про демонтаж пам'ятника.
Раніше ми писали, що на Черкащині пішов з молотка пам'ятник Леніну. Бронзову статую вагою понад 2 тонни хотіли придбати 12 учасників з різних областей України. Лот продали за 311 тисяч гривень, що виявилося в три рази дорожче стартової ціни.