"Дружбі" Києва та Москви прийшов кінець: у столиці демонтували багатостраждальний пам'ятник

Пам'ятник має стати експонатом в музеї тоталітаризму / фото: скріншот

У столиці демонтували пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився в сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8. Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходився пам'ятник, виконало рішення Київської міської ради від 8 липня 2021 року.

Демонтований пам'ятник пізніше буде передано до музею тоталітаризму відразу після його відкриття.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Зараз пам'ятник зберігається в Голосіївській РДА і повинен стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", — повідомила депутат Київської міської ради Аліна Михайлова.

Нагадаємо, пам'ятний знак на перетині вулиць Юрія Смолича і Маршала Якубовського встановили в серпні 2001 року.

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