ДТП під екстазі: з'явилися результати медогляду скандального нардепа Юрченка

Олександр Юрченко на місці ДТП / скріншот

Медична експертиза підтвердила наркотичне сп'яніння народного депутата Олександра Юрченко, раніше виключеного з фракції Слуга народу, який напередодні скоїв ДТП у Львові.

Скріншот медичного огляду Юрченка та протокол адміністративного порушення опублікував у Facebook народний депутат Гео Лерос.

Звернемо увагу, що згідно з результатами медогляду в крові Юрченка знайшли MDMA (екстазі).

Додамо, що сам Юрченко не погодився з результатами проведеного медичного огляду. У протоколі він написав: "Речовина, яку мені інкримінують, не вживав ніколи в житті і не знаю що це таке".

Наркоскандал з Юрченком:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові вдень 8 липня народний депутат Олександр Юрченко, будучи під наркотиками став винуватцем ДТП.

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Він виїжджав з платної парковки в центрі міста заднім ходом на синьому Ford Mustang і вдарив машину Volkswagen Jetta, що стоїть в пробці.

Після цього депутат спробував втекти з місця події, але дорога була заблокована автомобілями.

Водій - жертва включив відеокамеру і почав знімати нардепа на відео. Той у відповідь почав його бити і вирвав телефон. На допомогу потерпілому прийшли перехожі, які відтіснили Юрченка і викликали копів.

По приїзду на виклик, поліцейські запідозрили народного обранця в стані наркотичного сп'яніння і відвезли на огляд, де їх підозри підтвердилися.

Що таке MDMA: Метилендіоксиметамфетамін — MDMA, МДМА) - напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду, що відноситься до групи фенілетиламінів, широко відома під сленговою назвою таблетованої форми екстазі (ecstasy). MDMA входить до числа найбільш популярних наркотиків, особливо серед молоді.