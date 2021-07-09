ДТП під екстазі: з'явилися результати медогляду скандального нардепа Юрченка

У крові нардепа Олександра Юрченка медики знайшли препарат MDMA.
Медична експертиза підтвердила наркотичне сп'яніння народного депутата Олександра Юрченко, раніше виключеного з фракції Слуга народу, який напередодні скоїв ДТП у Львові.
Скріншот медичного огляду Юрченка та протокол адміністративного порушення опублікував у Facebook народний депутат Гео Лерос.
Звернемо увагу, що згідно з результатами медогляду в крові Юрченка знайшли MDMA (екстазі).
Додамо, що сам Юрченко не погодився з результатами проведеного медичного огляду. У протоколі він написав: "Речовина, яку мені інкримінують, не вживав ніколи в житті і не знаю що це таке".
Наркоскандал з Юрченком:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові вдень 8 липня народний депутат Олександр Юрченко, будучи під наркотиками став винуватцем ДТП.
Він виїжджав з платної парковки в центрі міста заднім ходом на синьому Ford Mustang і вдарив машину Volkswagen Jetta, що стоїть в пробці.
Після цього депутат спробував втекти з місця події, але дорога була заблокована автомобілями.
Водій - жертва включив відеокамеру і почав знімати нардепа на відео. Той у відповідь почав його бити і вирвав телефон. На допомогу потерпілому прийшли перехожі, які відтіснили Юрченка і викликали копів.
По приїзду на виклик, поліцейські запідозрили народного обранця в стані наркотичного сп'яніння і відвезли на огляд, де їх підозри підтвердилися.
Що таке MDMA: Метилендіоксиметамфетамін — MDMA, МДМА) - напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду, що відноситься до групи фенілетиламінів, широко відома під сленговою назвою таблетованої форми екстазі (ecstasy). MDMA входить до числа найбільш популярних наркотиків, особливо серед молоді.