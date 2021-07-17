ДТП з автобусом на Рівненщині: до лікарні потрапили 16 осіб

Рейсовий автобус перекинувся і вилетів у кювет / Фото facebook.com/dsns.rivne

У Рівненській області сталася ДТП з рейсовим автобусом сполученням Київ – Вроцлав. На момент аварії в салоні перебували 40 осіб, всі - громадяни України.

Як повідомили в ДСНС, ДТП сталася близько четвертої години ранку в Дубенському районі в суботу, 17 липня.

На трасі між селом Крупець та містом Радивилів водій не впорався з керуванням. В результаті автобус перекинувся і вилетів в кювет.

Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів і за допомогою спецінструменту звільнили одну людину, яку затиснуло між сидіннями.

Зараз у лікарні перебувають 16 постраждалих, їх оглядають медики.

Фото facebook.com/dsns.rivne

Фото facebook.com/dsns.rivne

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Як повідомляв Главред, 12 липня у Вінницькій області поблизу села Ганнопіль сталася смертельна ДТП, в якій загинули дві жінки, третя - госпіталізована з травмами. Вони чекали на автобус на зупинці, коли в них на автомобілі BMW влетіла вагітна 25-річна мешканка району. Вона потрапила до лікарні, як і водій другого автомобіля, попередньо, винний в аварії.