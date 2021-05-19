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ДТП з ексглавою СЕС Києва: постраждала розповіла про проблеми зі здоров'ям після аварії

19 травня 2021, 06:46

Внаслідок аварії Наталія Дика залишилася без зубів і тепер не зможе самостійно народжувати. Крім того, у дівчини почалися ще й психологічні проблеми.

Наталя Дика
Наталя Дика - фото до аварії / Facebook

Мешканка Києва Наталія Дика, яка дивом вижила після ДТП у центрі міста, розповіла про стан свого здоров'я.

Ще 1 травня на перехресті вулиць Саксаганського та Антоновича її збила 73-річна колишня санлікар столиці Ірина Козлова. На Nissan Juke жінка переїхала постраждалу як передніми, так і задніми колесами, а зупинилася лише за ще кілька метрів.

"Я сама думаю, що це диво, що я вижила. Однак крім того, що у мене вибиті п'ять передніх зубів, пошкоджено ясна, мені прийшли результати МРТ. Виявляється, у мене увігнутий куприк і, найімовірніше, самостійно я народжувати вже не зможу, лише за допомогою кесаревого розтину", – розповіла Наталія виданню Obozrevatel.

Крім того, після ДТП у дівчини почалися і психологічні проблеми.

"Сльози, закритість від усього, що відбувається. Мені це зовсім не властиво. Психіка розхитана через те, що зараз відбувається", – поділилася постраждала.

Фото Facebook Natalia Dikaya

Дика розповіла, що в день аварії, коли Козлова вийшла з машини, то сказала, що їхала на дачу, і додала, що, напевно, їй не варто було в такому віці сідати за кермо. Коли поліція закінчила оформлення ДТП, то, за словами Наталії, Козлова сіла за кермо свого авто і поїхала далі – тобто у неї не забрали права.

читайте такожЗ'явилися резонансні деталі аварії з колишнім санлікарем Києва, яка переїхала дівчинуНаталя опублікувала всі подробиці та відео ДТП на сторінці у Facebook, де розповіла, що Козлова відмовляється зустрічатися з нею і не хоче компенсувати збитки. Але винуватиця аварії, як і її онук - адвокат Дмитро Чащевой - заблокували постраждалу.

"Пізніше вона надіслала мені повідомлення, в якому говорилося, що вона разом з адвокатом готова зустрітися зі мною після 20 травня, і щоб я теж була з адвокатом", – розповіла Наталя.

У поліції Голосіївського району Києва повідомили, що провадження за фактом даної аварії порушено за ч.1 ст. 286 КК України. Якщо провину буде доведено, то водієві загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням водійських прав на цей же термін. На даний момент проводяться експертизи.

ДТП у центрі Києва - про що раніше писав Главред:

  • У Києві 1 травня на перехресті вулиці Саксаганського та Антоновича колишній санлікар Києва на пішохідному переході збила та переїхала дівчину.
  • Постраждала Наталія Дика розповіла, що водій так і не зустрілася з нею і заявила, що у неї нібито немає грошей, щоби компенсувати лікування.
  • Водієм Nissan Juke виявилася Ірина Козлова, яка 12 років обіймала посаду головного санітарного лікаря міста Києва, а в останні роки очолювала СЕС Шевченківського району.

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