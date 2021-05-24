ДТП з вибухом і пожежею: у Києві вантажівка наїхала на легкове авто, є жертви

Скільки людей знаходилося в салоні машини — поки невідомо. За попередньою інформацією, водій легковика згорів живцем.
У ніч на понеділок, 24 травня в Києві на Брест-Литовському шосе сталася смертельна ДТП. Фура вилетіла на зустрічну смугу, зіткнулася з автомобілем і загорілася.
За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник, повідомляє Магнолія-ТВ.
Внаслідок зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.
Скільки людей знаходилося в салоні машини — поки невідомо. За попередньою інформацією, водій легковика згорів живцем.
На місці працюють рятувальники, а також слідчо-оперативна група. Водій фури госпіталізований.
"Поблизу понівеченого транспорту лежало бездиханне тіло чоловіка. Деякі очевидці припускають, що це пішохід, який перебігав дорогу і потрапив в аварію", — йдеться у повідомленні.
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