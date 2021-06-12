Дубасив як боксерську грушу: у Харкові хлопець жорстоко побив дівчину прямо на вулиці

Хлопець з Харкова неодноразово бив дівчат/ скріншот

У Харкові стався моторошний випадок. Місцевий хлопець на ім'я Олександр жорстоко побив дівчину прямо на вулиці серед білого дня.

Телеграм-канал ТРУХА Харків опублікував відео інциденту. На кадрах видно, як хлопець б'є беззахисну дівчину, немов боксерську грушу. Удари неадекват завдає руками і ногами по обличчю та голові, хапає її за волосся.

При цьому на лавочці поруч сидять люди, і ніхто з них не спробував заступитися за постраждалу – вони спокійно спостерігали за побиттям.

Що стало причиною інциденту - невідомо. Але за фактом у дівчини зламаний ніс. Також невідомо, чи було звернення в поліцію від потерпілої.

За даними телеграм-каналу, бешкетника таки спіймали і змусили вибачитися. Виявилося, що цей випадок побиття не єдиний.

"Вибач, що я тобі зламав ніс, таке більше не повториться", - сказав дебошир.

Увага! Відео з кадрами насильства, присутня нецензурна лексика.

Як повідомляв Главред, у березні в Дніпрі натовп з 10 агресивних підлітків по-звірячому побив 11-річного школяра, який ввечері повертався додому.

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